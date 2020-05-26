Bugün Diyarbakır'da ele geçirildi! Abdullah Ağar uyardı
Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, bugün Diyarbakır'da 'yapışkan bomba'nın ele geçirildiğini duyurdu.
Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, bugün Diyarbakır'da arabalara yapıştırılan 'yapışkan bomba'nın ele geçirildiğini duyurdu. Ağar, "Belli ki şimdi de YPG/PKK, benzer saldırıların, VIP-KOR kalleşliklerin peşinde. Bir tür VIP-KOR suikast metodu." ifadelerini kullandı.
Sosyal medyadan uyarı yapan Ağar şunları kaydetti:
"Sanırım ne olduğu iyi anlaşılamadı. Bu Türkiye'de görmeye çok alışık olmadığımız bir şey: BİR YAPIŞKAN BOMBA! Bugün Diyarbakır'da ele geçti. Özellikle Irak (Musul, Diyala gibi yerlerde) ve Suriye'de DAEŞ kullandı. Şimdi YPG/PKK'dan Diyarbakır'da çıktı.
Bu tür yapışkan bombalar girilemeyen/ulaşılamayan hedef alanlardaki önemli kişilerin (KOR-VIP) aracıyla trafiğe çıktığında aracına yapıştırıp, imhasında kullanıldı. Mıknatıslı, zaman ayarlı ve/veya uzaktan kumandalı.
Diyarbakır'da ele geçen YAPIŞKAN BOMBA metal (parça tesirli) mıknatıslı kapta (aracın kapı-kaporta-şasi ya da motor aksamına yapışması için) ve 382 gram son derece güçlü (PET-N) patlayıcı madde (basınç, ısı, parçalama ve metal yırtma).
DAEŞ bunları fırsat eylemlerinde de kullandı. Çocuklara fakirlere 10-50-100 dolar verip arabalarına yapıştırtır, bunlarla insanları katlederlerdi.
Belli ki şimdi de YPG/PKK, benzer saldırıların, VIP-KOR kalleşliklerin peşinde.
Bir tür VIP-KOR suikast metodu."