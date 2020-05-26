Bugün Diyarbakır'da ele geçirildi! Abdullah Ağar uyardı

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, bugün Diyarbakır'da arabalara yapıştırılan 'yapışkan bomba'nın ele geçirildiğini duyurdu. Ağar, "Belli ki şimdi de YPG/PKK, benzer saldırıların, VIP-KOR kalleşliklerin peşinde. Bir tür VIP-KOR suikast metodu." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadan uyarı yapan Ağar şunları kaydetti:

"Sanırım ne olduğu iyi anlaşılamadı. Bu Türkiye'de görmeye çok alışık olmadığımız bir şey: BİR YAPIŞKAN BOMBA! Bugün Diyarbakır'da ele geçti. Özellikle Irak (Musul, Diyala gibi yerlerde) ve Suriye'de DAEŞ kullandı. Şimdi YPG/PKK'dan Diyarbakır'da çıktı.

Bu tür yapışkan bombalar girilemeyen/ulaşılamayan hedef alanlardaki önemli kişilerin (KOR-VIP) aracıyla trafiğe çıktığında aracına yapıştırıp, imhasında kullanıldı. Mıknatıslı, zaman ayarlı ve/veya uzaktan kumandalı.

Diyarbakır'da ele geçen YAPIŞKAN BOMBA metal (parça tesirli) mıknatıslı kapta (aracın kapı-kaporta-şasi ya da motor aksamına yapışması için) ve 382 gram son derece güçlü (PET-N) patlayıcı madde (basınç, ısı, parçalama ve metal yırtma).

DAEŞ bunları fırsat eylemlerinde de kullandı. Çocuklara fakirlere 10-50-100 dolar verip arabalarına yapıştırtır, bunlarla insanları katlederlerdi.

Belli ki şimdi de YPG/PKK, benzer saldırıların, VIP-KOR kalleşliklerin peşinde.

Bir tür VIP-KOR suikast metodu."