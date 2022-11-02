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Ekonomi Bugün benzinin litresi ne kadar? Güncel benzin motorin litre fiyatı
Ekonomi

Bugün benzinin litresi ne kadar? Güncel benzin motorin litre fiyatı

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Bu sebeple yeni günle birlikte araç sahipleri güncel benzin fiyatlarını araştırıyor. Akaryakıta indirim var mı?

Yeniakit Publisher
2022-11-02 09:31:00 -
Bugün benzinin litresi ne kadar? Güncel benzin motorin litre fiyatı

Rusya-Ukrayna savasıyla birlikte başlayan brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sürüyor. Bu durum araç sahiplerinin ceplerine olumsuz yansıyor. Bu sebeple neredeyse her gün 'Benzine motorine indirim var mı?' sorusunun cevabı araştırılıyor.

Bugün benzinin litresi ne kadar? Güncel benzin motorin litre fiyatı

Motorine 5 Ekim'de 1 lira 10 kuruş, 6 Ekim'de 1 lira 39 kuruş, 7 Ekim'de 1 lira 53 kuruş, 15 Ekim'de 99 kuruş ve 21 Ekim'de 1 lira 7 kuruşluk zam geldi. 

Benzine 5 Ekim'de 62 kuruş, 6 Ekim'de 74 kuruş, 1 Kasım'da 71 kuruş zam geldi.

2 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da benzinin litresi 21,37 TL'den motorinin litresi 26,33 TL'den satılıyor.

Ankara'da benzinin litresi 21,52 TL'den motorinin litresi 26,46 TL'den satılıyor.

İzmir'de benzinin litresi 21,51 TL'den motorinin litresi 26,48 TL'den satılıyor.

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