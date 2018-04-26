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"Bugün bakanım ama yarın değilim"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa'da ‘Yem Bitkileri Ekim Projesi' tanıtım toplantısına katıldı. Fakıbaba, buradaki konuşmasında "Bugün bakanım ama yarın değilim. Ama ben biliyorum ki siz beni bakan olarak değil, Fakıbaba olarak seviyorsunuz" dedi.

26 Nisan 2018 Perşembe 15:05
"Bugün bakanım ama yarın değilim"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa'da ‘Yem Bitkileri Ekim Projesi' tanıtım toplantısına katıldı. Tanıtım toplantısında bakanlık olarak yaptıkları projeleri yöresel aba kıyafeti giyerek anlatan Fakıbaba, "Bu yaptığımız iyiliklerle anıldığımız zaman öldüğümüzde bir dua bir Fatiha okuduğunuzda o bizi memnun edecektir. İşte o bakanlık öyle bir bakanlıktır. Onun için boş bunlar her şey gelip geçicidir. Bugün bakanım ama yarın değilim. Ama ben biliyorum ki siz beni bakan olarak değil, Fakıbaba olarak seviyorsunuz" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba Eyyübiye ilçesine bağlı Akçamescit Mahallesinde 'Yem Bitkileri Ekim Projesi' tanıtım toplantısına katıldı. Mahalleli kadınlar tarafından zılgıtlarla karşılanan Bakan Fakıbaba, projenin kaba yem ihtiyacının karşılanması için hayata geçirildiğini söyledi. Yem bitkileri için çayır ve meraların önemine değinen Bakan Fakıbaba, "Kaliteli kaba yemin en ucuz ve en kolay temin edildiği yer çayır ve meralardır. Hayvancılığın yıllık kaba yem ihtiyacı 70 milyon tondur. Bu ihtiyacın 14 milyonu çayır ve mera alanlarından sağlanmakta. Toplamda 15 milyon ton kaba yem açığımız var. Söz konusu açığın kapatılması için, çayır mera alanlarının ıslah edilerek otlama kapasitesinin artırılması yem bitkileri ekilişinin artırılarak toplam ekilebilir alan içindeki payının yüzde 15'lere çıkarılması yeşil yem zincirinin kurulması gerekmekte. Bu proje bu eksikliklerin eseri" dedi.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 15:05
  1. Şanlıurfa
  2. Fakıbaba

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