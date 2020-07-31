Bugün altın ne kadar? 31 Temmuz altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Altının ons fiyatı bu ay içerisinde 2000 doları buldu. Amerika ve Çin arasındaki gerginlik de büyük bir döviz sorununa neden oldu. Dolayısıyla altın fiyatlarındaki yükseliş de devam ediyor. Peki ama altın bugün ne kadar? Gram altın, tam altın, yarım altın, 22 ayar altın gramı ne kadar?

*Altın fiyatları önce alış, daha sonra satış olacak şekilde listelenmiştir.

GRAM ALTIN

441,78

441,87

22 AYAR ALTIN

408,50

412,50

CUMHURİYET ALTINI

2.906,00

2.961,20

YARIM ALTIN

1.453,20

1.485,40

ÇEYREK ALTIN

728,90

744,90

REŞAT ALTIN

2.938,47

2.994,15

22 AYAR ALTIN GRAMI

405,91

421,61

18 AYAR ALTIN GRAMI

198,84

230,80

14 AYAR ALTIN GRAMI

251,14

291,50

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