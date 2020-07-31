Bugün altın ne kadar? 31 Temmuz altın fiyatları ne kadar?
Bugün altın ne kadar? 31 Temmuz altın fiyatları ne kadar? Bugün altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Altının ons fiyatı 2000 doları bulduğu için, altındaki fiyat da otomatik olarak yükseliyor. Peki ama bugün altın ne kadar? Altın fiyatlarındaki son durum ne? İşte merak edilen altın fiyatlarının güncel listesi, canlı altın döviz ve kapalıçarşı altın fiyatı...
Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Altının ons fiyatı bu ay içerisinde 2000 doları buldu. Amerika ve Çin arasındaki gerginlik de büyük bir döviz sorununa neden oldu. Dolayısıyla altın fiyatlarındaki yükseliş de devam ediyor. Peki ama altın bugün ne kadar? Gram altın, tam altın, yarım altın, 22 ayar altın gramı ne kadar?
*Altın fiyatları önce alış, daha sonra satış olacak şekilde listelenmiştir.
GRAM ALTIN
- 441,78
- 441,87
22 AYAR ALTIN
- 408,50
- 412,50
CUMHURİYET ALTINI
- 2.906,00
- 2.961,20
YARIM ALTIN
- 1.453,20
- 1.485,40
ÇEYREK ALTIN
- 728,90
- 744,90
REŞAT ALTIN
- 2.938,47
- 2.994,15
22 AYAR ALTIN GRAMI
- 405,91
- 421,61
18 AYAR ALTIN GRAMI
- 198,84
- 230,80
14 AYAR ALTIN GRAMI
- 251,14
- 291,50
Bir önceki günün altın fiyatları için aşağıdaki habere tıklayınız...