Bugün altın ne kadar? 22 Ocak altın fiyatları son durum ne? Gram altın çeyrek altın fiyatı
Gram altın, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatları ABD seçimleri sonucu koltuğu kazanan Joe Biden’in dün yemin ederek resmen göreve başlaması ne kadar olduğu merak edilmeye başlandı. Gram altın, çeyrek altın, altın ons fiyatı hakkında detaylı bilgi sahibi olmak isteyen yatırımcılar, güncel altın fiyatlarını canlı olarak takip ediyor. Peki 22 Ocak altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç para? Gram altın düştü mü, yüksedi mi?
Çeyrek altın, gram altın fiyatları. Sarı maden olarak da bilinen altın ülkemizde en güvenilir ve en karlı yatırım aracı olarak değerlendirilmekte. Düğün, nişan, sünnet, doğum günü gibi özel günlerde olduğu gibi uzun süreli yatırım aracı olarak kullanılması altın fiyatlarına merakı da artırmıştır. Hem dünyadaki gelişmeler hem de ülke içindeki güncel ve sıcak olaylar altın fiyatlarını yukarı yönlü ya da aşağı yönlü etkilemektedir. Peki 22 Ocak altın fiyatları nedir? Çeyrek, gram, cumhuriyet, bilezik kaç para?
GRAM ALTIN FİYATI
441,53
443,81
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
441,58
441,69
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.862,49
1.862,97
ÇEYREK ALTIN FİYATI
706,52
722,16
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
2.826,10
2.879,82
YARIM ALTIN FİYATI
1.408,63
1.444,33
ZİYNET ALTINI FİYATI
2.826,10
2.879,82
ATA ALTIN FİYATI
2.916,54
2.992,30
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
242,26
292,00
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
399,59
429,04
GREMSE ALTIN FİYATI
7.153,00
7.284,00
GÜMÜŞ GRAM FİYATI
6,05
6,06
GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI
25,52
25,54