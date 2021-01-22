Bugün altın ne kadar? 22 Ocak altın fiyatları son durum ne? Gram altın çeyrek altın fiyatı

Çeyrek altın, gram altın fiyatları. Sarı maden olarak da bilinen altın ülkemizde en güvenilir ve en karlı yatırım aracı olarak değerlendirilmekte. Düğün, nişan, sünnet, doğum günü gibi özel günlerde olduğu gibi uzun süreli yatırım aracı olarak kullanılması altın fiyatlarına merakı da artırmıştır. Hem dünyadaki gelişmeler hem de ülke içindeki güncel ve sıcak olaylar altın fiyatlarını yukarı yönlü ya da aşağı yönlü etkilemektedir. Peki 22 Ocak altın fiyatları nedir? Çeyrek, gram, cumhuriyet, bilezik kaç para?

GRAM ALTIN FİYATI

441,53

443,81

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

441,58

441,69

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.862,49

1.862,97

ÇEYREK ALTIN FİYATI

706,52

722,16

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.826,10

2.879,82

YARIM ALTIN FİYATI

1.408,63

1.444,33

ZİYNET ALTINI FİYATI

2.826,10

2.879,82

ATA ALTIN FİYATI

2.916,54

2.992,30

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

242,26

292,00

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

399,59

429,04

GREMSE ALTIN FİYATI

7.153,00

7.284,00

GÜMÜŞ GRAM FİYATI

6,05

6,06

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI

25,52

25,54