Bugün altın ne kadar? 21 Ocak altın fiyatları son durum ne? Gram altın çeyrek altın fiyatı

Çeyrek altın, gram altın fiyatları. Sarı maden olarak da bilinen altın ülkemizde en güvenilir ve en karlı yatırım aracı olarak değerlendirilmekte. Düğün, nişan, sünnet, doğum günü gibi özel günlerde olduğu gibi uzun süreli yatırım aracı olarak kullanılması altın fiyatlarına merakı da artırmıştır. Hem dünyadaki gelişmeler hem de ülke içindeki güncel ve sıcak olaylar altın fiyatlarını yukarı yönlü ya da aşağı yönlü etkilemektedir. Peki 21 Ocak altın fiyatları nedir? Çeyrek, gram, cumhuriyet, bilezik kaç para?

Gram altı ne kadar?

445,61 TL

447,67 TL

Altın TL-GR fiyatı

446,02 TL

446,11 TL

Altın ons ne kadar?

1.871,50 TL

1.872,20 TL

Çeyrek altın ne kadar?

713,63 TL

729,39 TL

Cumhuriyet altını kaç para?

2.854,50 TL

2.908,65 TL

Yarım altın kaç para?

1.422,79 TL

1.458,79 TL

Ata altın ne kadar?

2.934,39 TL

3.007,34 TL

14 ayar bilezik kaç para?

244,54 TL

294,65 TL

22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?

403,28 TL

432,88 TL

Gümüş ne kadar?

6,17 TL

6,17 TL

Gümüş ons fiyatı kaç para?

25,73 TL

25,75 TL