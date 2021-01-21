  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Bugün altın ne kadar? 21 Ocak altın fiyatları son durum ne? Gram altın çeyrek altın fiyatı
Ekonomi

Bugün altın ne kadar? 21 Ocak altın fiyatları son durum ne? Gram altın çeyrek altın fiyatı

Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatları ABD seçimleri sonucu koltuğu kazanan Joe Biden’in dün yemin ederek resmen göreve başlaması ne kadar olduğu merak edilmeye başlandı. Gram altın, çeyrek altın, altın ons fiyatı hakkında detaylı bilgi sahibi olmak isteyen yatırımcılar, güncel altın fiyatlarını canlı olarak takip ediyor. Peki 21 Ocak altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç para? Gram altın düştü mü, yüksedi mi?

Yeniakit Publisher
2021-01-21 08:12:00 - 2021-01-21 08:13:55
Bugün altın ne kadar? 21 Ocak altın fiyatları son durum ne? Gram altın çeyrek altın fiyatı

Çeyrek altın, gram altın fiyatları. Sarı maden olarak da bilinen altın ülkemizde en güvenilir ve en karlı yatırım aracı olarak değerlendirilmekte. Düğün, nişan, sünnet, doğum günü gibi özel günlerde olduğu gibi uzun süreli yatırım aracı olarak kullanılması altın fiyatlarına merakı da artırmıştır. Hem dünyadaki gelişmeler hem de ülke içindeki güncel ve sıcak olaylar altın fiyatlarını yukarı yönlü ya da aşağı yönlü etkilemektedir. Peki 21 Ocak altın fiyatları nedir? Çeyrek, gram, cumhuriyet, bilezik kaç para?

Gram altı ne kadar?

445,61 TL

447,67 TL

Altın TL-GR fiyatı

446,02 TL

446,11 TL

Altın ons ne kadar?

1.871,50 TL

1.872,20 TL

Çeyrek altın ne kadar?

713,63 TL

729,39 TL

Cumhuriyet altını kaç para?

2.854,50 TL

2.908,65 TL

Yarım altın kaç para?

1.422,79 TL

1.458,79 TL

Ata altın ne kadar?

2.934,39 TL

3.007,34 TL

14 ayar bilezik kaç para?

244,54 TL

294,65 TL

22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?

403,28 TL

432,88 TL

Gümüş ne kadar?

6,17 TL

6,17 TL

Gümüş ons fiyatı kaç para?

25,73 TL

25,75 TL

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ajanslar son dakika geçti! Libya'dan üzen haber
Dünya

Ajanslar son dakika geçti! Libya'dan üzen haber

Birleşmiş Milletler'den (BM) yapılan açıklamaya göre; Akdeniz'de Libya açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu en az..
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Gündem

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Turizm Bakanlığı ödül töreninde önemli açıklamalarda bulundu.
Bıden'ın bakan adayından küstah Türkiye açıklaması: Kabul edilemez
Gündem

Bıden'ın bakan adayından küstah Türkiye açıklaması: Kabul edilemez

ABD'nin yeni başkanı seçilen Joe Biden'ın dışişleri bakanı adayı Antony Blinken, Türkiye hakkında küstah açıklamalarda bulundu. Haddini aşan..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay