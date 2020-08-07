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Ekonomi

Bugün altın kaç lira? Kapalıçarşı altın fiyatları

Bugün altın kaç lira? Kapalıçarşı altın fiyatları haberin detayında yer alıyor. Artan altın fiyatları yatırımcıları ve düğün yapacakları üzdü. Yakından takip edilen altın fiyatları cep yakıyor. Peki ama bugün gram altın, tam altın, yarım altın, reşat altın, cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik ne kadar? Her geçen gün, bir önceki günü aratan canlı altın döviz fiyatları için okumaya devam edin...

Yeniakit Publisher
2020-08-07 11:35:00 -
Bugün altın kaç lira? Kapalıçarşı altın fiyatları

Altın fiyatlarının yükselişi devam ediyor. Ekonomistler, ilerleyen süreçlerde artışın devam edeceğini vurguluyor. 

GRAM ALTIN

  • 483,23
  • 483,42

22 AYAR BİLEZİK

  • 459,00
  • 470,00

ALTIN ONS

  • 2.060,69
  • 2.061,28

YARIM ALTIN

  • 1.601,80
  • 1.686,90

CUMHURİYET ALTINI

  • 3.205,60
  • 3.365,50

ÇEYREK ALTIN

  • 803,40
  • 848,60

REŞAT ALTIN

  • 3.238,07
  • 3.398,45

22 AYAR ALTIN GRAMI

  • 447,69
  • 465,01

18 AYAR ALTIN GRAMI

  • 198,84
  • 230,80

14 AYAR ALTIN GRAMI

  • 276,93
  • 321,44

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