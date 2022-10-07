Bugün akşam namazı saat kaçta okunacak?
7 Ekim Cuma günü akşam namazının hangi ilde kaçta okunacağı araştırılıyor. Peki, akşam ezanı bugün kaçta okunacak?
7 Ekim Cuma günü Mevlid kandili idrak edilecek. Vatandaşlar bu sebeple güncel namaz ezan vakitlerini araştırıyor. İşte, il il namaz vakitleri...
Bugün akşam namazı saat kaçta okunacak?
Adana 18:22
Adıyaman 18:09
Afyonkarahisar18:40
Ağrı 17:49
Aksaray 18:26
Amasya 18:17
Ankara 18:30
Antalya 18:40
Ardahan 17:50
Artvin 17:53
Aydın 18:51
Balıkesir 18:50
Bartın 18:31
Batman 17:58
Bayburt 18:00
Bilecik 18:41
Bingöl 18:00
Bitlis 17:54
Bolu 18:34
Burdur 18:41
Bursa 18:45
Çanakkale 18:55
Çankırı 18:26
Çorum 18:21
Denizli 18:46
Diyarbakır 18:01
Düzce 18:36
Edirne 18:54
Elazığ 18:05
Erzincan 18:03
Erzurum 17:56
Eskişehir 18:39
Gaziantep 18:13
Giresun 18:07
Gümüşhane 18:03
Hakkari 17:48
Hatay 18:19
Iğdır 17:45
Isparta 18:40
İstanbul 18:45
İzmir 18:54
Kahramanmaraş 18:15
Karabük 18:30
Karaman 18:30
Kars 17:48
Kastamonu 18:25
Kayseri 18:20
Kilis 18:15
Kırıkkale 18:27
Kırklareli 18:51
Kırşehir 18:25
Kocaeli 18:41
Konya 18:32
Kütahya 18:42
Malatya 18:09
Manisa 18:52
Mardin 18:00
Mersin 18:24
Muğla 18:49
Muş 17:56
Nevşehir 18:23
Niğde 18:24
Ordu 18:09
Osmaniye 18:18
Rize 17:59
Sakarya 18:39
Samsun 18:15
Şanlıurfa 18:08
Siirt 17:55
Sinop 18:19
Şırnak 17:53
Sivas 18:13
Tekirdağ 18:51
Tokat 18:15
Trabzon 18:02
Tunceli 18:03
Uşak 18:44
Van 17:48
Yalova 18:44
Yozgat 18:22
Zonguldak 18:33