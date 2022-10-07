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İSLAM Bugün akşam namazı saat kaçta okunacak?
İSLAM

Bugün akşam namazı saat kaçta okunacak?

7 Ekim Cuma günü akşam namazının hangi ilde kaçta okunacağı araştırılıyor. Peki, akşam ezanı bugün kaçta okunacak?

Yeniakit Publisher
2022-10-07 10:21:00 -
Bugün akşam namazı saat kaçta okunacak?

7 Ekim Cuma günü Mevlid kandili idrak edilecek. Vatandaşlar bu sebeple güncel namaz ezan vakitlerini araştırıyor. İşte, il il namaz vakitleri...

Bugün akşam namazı saat kaçta okunacak?

Adana   18:22

Adıyaman           18:09

Afyonkarahisar18:40

Ağrı                       17:49

Aksaray                               18:26

Amasya                               18:17

Ankara                 18:30

Antalya                18:40

Ardahan              17:50

Artvin                   17:53

Aydın                    18:51

Balıkesir               18:50

Bartın                   18:31

Batman                               17:58

Bayburt                               18:00

Bilecik                   18:41

Bingöl                   18:00

Bitlis                      17:54

Bolu                      18:34

Burdur                 18:41

Bursa                    18:45

Çanakkale           18:55

Çankırı                  18:26

Çorum                  18:21

Denizli                  18:46

Diyarbakır           18:01

Düzce                   18:36

Edirne                  18:54

Elazığ                    18:05

Erzincan               18:03

Erzurum                              17:56

Eskişehir              18:39

Gaziantep           18:13

Giresun                               18:07

Gümüşhane      18:03

Hakkari                17:48

Hatay                    18:19

Iğdır                      17:45

Isparta                 18:40

İstanbul               18:45

İzmir                     18:54

Kahramanmaraş              18:15

Karabük                              18:30

Karaman                             18:30

Kars                       17:48

Kastamonu        18:25

Kayseri                 18:20

Kilis                        18:15

Kırıkkale              18:27

Kırklareli              18:51

Kırşehir                18:25

Kocaeli                 18:41

Konya                   18:32

Kütahya               18:42

Malatya               18:09

Manisa                 18:52

Mardin                 18:00

Mersin                 18:24

Muğla                   18:49

Muş                      17:56

Nevşehir             18:23

Niğde                   18:24

Ordu                     18:09

Osmaniye           18:18

Rize                       17:59

Sakarya                               18:39

Samsun                               18:15

Şanlıurfa              18:08

Siirt                        17:55

Sinop                    18:19

Şırnak                   17:53

Sivas                     18:13

Tekirdağ              18:51

Tokat                    18:15

Trabzon               18:02

Tunceli                 18:03

Uşak                     18:44

Van                       17:48

Yalova                  18:44

Yozgat                  18:22

Zonguldak          18:33

 

                              

 

 

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