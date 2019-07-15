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Bugün 15 Temmuz… Türkiye kahramanlarını anıyor

15 Temmuz 2016’daki alçak darbe girişiminin üzerinden 3 yıl geçti. Darbeyi canları pahasına püskürten şehitler, gaziler bugün Türkiye ve dünyadaki birçok şehirde etkinliklerle anılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye’de 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda düzenlenecek törene katılacak akşam da İstanbul Atatürk Havalimanı’nda vatandaşlarla bir araya gelecek.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 06:28
Bugün 15 Temmuz… Türkiye kahramanlarını anıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, külliyede darbecilere direnerek şehit olanların anısına yaptırılan 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda düzenlenen törene katılarak anıta çiçek koyacak. Ardından Millet Camii’nde hatm-i şerif merasimine katılacak.

Meclis’te özel oturum

Erdoğan, 15 Temmuz günü terör örgütü FETÖ üyelerinin bombalarına hedef olan gazi Meclis’teki özel oturuma katılacak. 14:00’te toplanacak genel kurulda TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un birleşimi açmasının ardından Meclis’te temsil edilen gruplar adına konuşmalar yapılacak.

O binayı açacak…

Cumhurbaşkanı, Genel Kurul’da görüşmeleri izledikten sonra 15 Temmuz gecesi hainlerin diğer bir hedefi olan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nün yeniden yapılan binasının açılışını yapacak.

Havaalanında vatandaşlarla

Erdoğan, Ankara’daki programlarının ardından akşam saatlerinde İstanbul’a geçecek. Erdoğan’ın darbeye karşı direnişin simgesi haline gelen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ve Atatürk Havalimanı’nda programları olacak. Erdoğan, Atatürk Havaalanında vatandaşlarla bir araya gelecek.

Aziz’in hayali…

Telefonla katıldığı radyo yayınında en büyük hayallerinden birinin Erdoğan ile tanışmak olduğunu söyleyen 14 yaşındaki Aziz’in hayali de bugün gerçekleşecek. Erdoğan, Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek 15 Temmuz programına Aziz’i de davet etti.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 06:37
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. meclis
  4. Atatürk Havalimanı
  5. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  6. 15 Temmuz
  7. GÜNCEL Haberleri

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  • YuhhhhhYuhhhhh39 dk önce
    Mevcut somuru duzenininkurbanlari

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