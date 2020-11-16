İYİ Parti Disiplin Kurulu, oy birliğiyle, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın partiden ihracına karar vermesinin ardından CNNTÜRK ekranlarında canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Buğra Kavuncu İYİ Parti Genel Başkanı mı olacak?

İYİ Parti'den ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Tarafsız Bölge'de Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı.

Ümit Özdağ'ın açıklamalarından satır başları:

İhraç kararını bekliyordum. Sizin programınıza katıldıktan sonra Genel Başkan başta olmak üzere Genel Merkez yetkililerinden ve grup başkanvekillerinden çok ağır ve hakaret içeren bir söylemle karşılaştım. Buna üzülmedim desem yalan olur. Neticede aynı siyasal hareket içerisinde, birlikte çalıştığımız arkadaşlar. Bana çok ağır ifadelerle saldırmaya başladılar. Ben bugün iletmiş olduğum beyannamede de şu konuda dikkatlerini çektim. Dedim ki 'Bunu yapmayın' bu tür bir suçlama. Dedim ki 17 senesini bilmediğiniz ve şüpheli bir ilişkiler ağı içerisinde olan kişiyle ilgili kendinizi o kadar angaje ediyorsunuz ki sonunda beklemediğiniz bir şey çıkınca şaşıracaksınız. Onu korumak adına dava arkadaşlarını akıl sağlığının yerinde olmamasıyla suçladılar. Bu konuda devlet güvenlik birimlerinin elinde çok ciddi uyarılar ve çalışmalar var. Bu bir FETÖ'cü saldırı tarzıdır.

FETÖ'nün yayın organlarından bana karşı psikolojik operasyon başlamış durumda. Güya İYİ Parti'yi savunuyorlar. Size mi kaldı İYİ Parti'yi savunmak.

Özetle keşke bu noktaya gelmeseydi. Ben Buğra Kavuncu ile ilgili itirazlarını parti kurulmadan dile getirdim. Buğra'nın çocukluğunu gençliğini bilen tek kişi benim partide. İngilizce, Kazakça, Özbekçe ve Almanca biliyor. Normal şartlarda böyle bir adaya karşı çıkmazsınız ama ben bir tek sayın Akşener'e bu arkadaş FETÖ iltisaklıdır diye karşı çıktığım tek isim oldu. O da Buğra Kavuncu.

Kavuncu'yu savunmak adına beni ihraç ettiler. Ortada yürüyen bir soruşturma var. Bu soruşturmanın sonunda ben buraya açık söyleyeyim siyasi mesele olarak görüyorum. Sizin programınızdan çıktıktan sonra da beni ilk arayan Tuğrul Türkeş oldu, teşekkür etti. Bu adımı atarken karşılaşabileceğim her şeyi biliyordum, daha fazlasını da göze aldım.

Bu çok tehlikeli bir süreç. Türk milliyetçiliğine yönelik bir operasyonun adıdır bu. Buğra Kavuncu üzerinden yapılıyor arkasında bir ekip var. Buğra Kavuncu'nun yanına kimin konuşlandırıldığı. Özetle Türk milliyetçiliği kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bu Türk milliyetçiliğine yönelik bir operasyon.

Hukuk içerisinde şu ana kadar ismini vereceklerini zaten verdim. Genel Başkana yönelik eleştirilerim rol oynamış ve Koray Aydın'a yönelik eleştirilerim. Siyasi parti lideri kutsal olur mu? Ben sayın genel başkanı tabii ki eleştiririm.

Özdağ, Meral Aksener'den sonra Buğra Kavuncu'nun Yİ Parti Genel Başkanlığı'na getireleceğini iddia etti.

İYİ Partili bir grup İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanıp protesto gösterisi düzenleyerek, Bahadır Erdem ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun istifa etmesini istemişti. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın açıklamalarının ardından İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İYİ Parti üyesi bir grup Merter'de bulunan İstanbul İl Başkanlığı binası önünde toplanarak yaşanan olayları protesto etti.

Buğra Kavuncu kimdir?

Buğra Kavuncu 1973 yılında dünyaya geldi. Baba tarafından aslen Adanalıdır. Kavuncu, Ankara Atatürk Lisesi'nin ardından Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünden mezun olmuştur. 1997 yılında girişimci olarak iş hayatına başlamıştır.

Farklı şirketlerde genel müdürlük, pazar yöneticiliği, CEO olarak görev yapmıştır.

Satış, pazarlama ve yatırım alanında bilgi sahibidir.

Rusça, Kazakça ve İngilizce bilen Buğra Kavuncu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Ümit Özdağ kimdir?

Ümit Özdağ, 3 Mart 1961 tarihinde doğdu.

Münih Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra uzun yıllar üniversitelerde ders verdi. 2001 yılında profesör oldu. 1999'da Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezini, 2003'te Diyanet Araştırmaları Merkezini, 2006'da ise 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü'nü kurdu. 2018 Türkiye genel seçimlerinde, İYİ Parti'den İstanbul milletvekili seçildi.