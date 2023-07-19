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Tarım Buğdaylar hasata ediliyor! Başkan Orkan: Karesi'nin unları ihtiyaç sahiplerine verilecek
Tarım

Buğdaylar hasata ediliyor! Başkan Orkan: Karesi'nin unları ihtiyaç sahiplerine verilecek

Yeniakit Publisher
2023-07-19 17:19:00 - 2023-07-19 17:22:09
Buğdaylar hasata ediliyor! Başkan Orkan: Karesi'nin unları ihtiyaç sahiplerine verilecek

Karesi Belediyesi’nin Şamlı Mahallesi’nde bulunan buğday tarlaları hasat edilmeye başlandı. 62 dönümlük 2 arazide başlayan hasata katılan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, “Hasat ettiğimiz buğdaylardan elde ettiğimiz unları ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtacağız” dedi.

Tarımsal kalkınmayı desteklemek ve boş arazileri değerlendirip, buğday ekerek halkın kullanımına sunmak için kolları sıvayan Karesi Belediyesi, Şamlı Mahallesi'nde bulunan 2 adet tarlaya ilk ekimini gerçekleştirmişti. Karesi Belediyesi'ne ait Şamlı Mahallesi'ndeki boş duran 31.500 dönüm ve 31.200 dönümlük, toplamda 62 dönümlük 2 araziye buğday ekimi gerçekleştiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri hasat işlemine başladı. Hasata katılan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, ekiplere kolaylık dilerken, biçer-döver ile ilk hasatı gerçekleştirdi.

Başkan Orkan: Ekim çalışmalarını arttıracağız

Karesi Belediyesi olarak Ocak ayında ekilen tohumların buğdaya dönüştüğünü söyleyen Başkan Orkan, hasat mutluluğu yaşadıklarını söyledi. Karesi Belediyesi’nin boşta duran diğer tarlalarını da değerlendireceklerini ifade eden Başkan Orkan, “Buğdaylarımızın biçimini gerçekleştiriyoruz. Topladığımız bu buğday başaklarını un yapacağız ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtacağız. Biz bu işi daha da büyütmeyi düşünüyoruz. Ekim çalışmalarını arttıracağız. İnşallah bununla ilgili diğer tarlalarımızda da çalışmalar yürütüyoruz. Daha geniş alanda daha çok ürün almayı ümit ediyoruz. Tüm imkanlarımızı halkımız için yararlı şekilde kullanmaya devam ediyoruz” dedi.


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