Buğdayda rekolte hedefi 20,5 milyon ton

Ulusoy, “Ekim alanlarındaki daralmaya rağmen verimde yüzde 10’luk bir artış bekliyoruz. Güneydoğu ve Çukurova’dan gelen verim bilgileri olumlu. Geçen yıla göre daha yüksek verim söz konusu. Çok büyük bir sıkıntı yaşanmaması halinde 20,5 milyon ton rakamının küçük bir eksikle de olsa gerçekleşeceğini öngörüyoruz” diye konuştu.