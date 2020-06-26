Buğdayda rekolte hedefi 20,5 milyon ton
Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) ile Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Başkanı Eren Günhan Ulusoy, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) buğday alım fiyatlarının geçen yıla göre ekmeklik buğdayda yüzde 22,2 artışla 1.650 liraya, makarnalık buğdayda ise yüzde 24,4 yükselişle 1.800 liraya çıkarıldığını hatırlatarak, geçen yıl 19 milyon ton olan buğday rekoltesinin bu yıl 21 milyon tona ulaşacağını açıkladı.
Ulusoy, “Ekim alanlarındaki daralmaya rağmen verimde yüzde 10’luk bir artış bekliyoruz. Güneydoğu ve Çukurova’dan gelen verim bilgileri olumlu. Geçen yıla göre daha yüksek verim söz konusu. Çok büyük bir sıkıntı yaşanmaması halinde 20,5 milyon ton rakamının küçük bir eksikle de olsa gerçekleşeceğini öngörüyoruz” diye konuştu.