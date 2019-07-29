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Buğdayda kullanılan mikoriza mantarı ile verim yüzde 20 arttı

Yozgat’ta deneme amaçlı mikoriza mantarı aşılanarak üretimi yapılan buğdayda yüzde 20 verim artışı oldu.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 10:55
Buğdayda kullanılan mikoriza mantarı ile verim yüzde 20 arttı

Yozgat’ta deneme amaçlı mikoriza mantarı aşılanarak üretimi yapılan buğdayda yüzde 20 verim artışı oldu.


Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, merkeze bağlı İnceçayır köyünde, buğday üretiminde mikoriza mantarının verime etkilerini çiftçilere göstermek amacıyla deneme ekimi yaptı. Hasat dönemi geldiğinde ise ekipler, mikoriza mantarı ile aşılanarak ekilen kısmın daha iyi geliştiğini ve verimin de diğerlerine göre yüzde 20 arttığını tespit etti.


Yapılan demonstrasyon ve verim artışı ile ilgili olarak Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, daha önce mikoriza mantarı uygulamasının domates, şekerpancarı ve soğanda denendiğini ve bu ürünlerde de verim artışı sağladıklarını söyledi.Özdemir, “Mikoriza mantarının üretim ve verime etkisini ilimizin ve ülkemizin en önemli ürünü olan buğdayda da denedik. Çünkü İlimizde ve ülkemizde en çok ekilen ve üretilen ürün olan buğdayda sağlanacak verim artışı daha geniş bir çiftçi kitlesine hitap edecek ve ekonomimize daha çok katkı sağlayacaktır. Yapılan uygulamada merkez İnceçayır köyümüzde bir buğday tarlasının bir kısmına mikroriza mantarı ile tohum kaplaması yapılmış buğday tohumluğu ile ekim yapıldı. Geriye kalan kısmına ise normal tohum ile ekim yapıldı. Bu deneme tamamen çiftçi şartlarında yapılmış olup tarlaya fazladan herhangi bir uygulama yapılmamıştır. Hasat dönemine gelindiğinde mikoriza mantarı ile aşılanarak ekilen kısmın daha iyi geliştiğini gördük. Mikoriza mantarı ile aşılanmış olan kısımdaki buğdaylar daha boylu olup başaklarının daha iyi ve dolgun olduğunu gördük. Yapılan hasatta da mikoriza mantarı ile aşılanmış olan kısımdan yüzde 20 daha fazla ürün alındık. Mikoriza mantarını çiftçilerimize tavsiye ediyoruz. Daha ayrıntılı bilgi almak isteyen çiftçilerimiz il müdürlüğümüze başvurabilirler” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 10:55
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