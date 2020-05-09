  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Buğdayda bereketli yıl

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın buğday alım fiyatını açıklamasının ardından gözler, kısa süre sonra gerçekleştirilecek hasatla buğday üretimine çevrildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 11:20:00 -
Buğdayda bereketli yıl

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin talimatıyla stratejik tarım ürünlerini takip etmek üzere oluşturulan “Ürün Masaları” da başta hasadın yaklaştığı buğdaya dair gelişmeler olmak üzere saha ziyaretleriyle tarım alanlarını takip ediyor. Ürün Masaları tarafından hazırlanan değerlendirme kapsamında, geçen yıl buğday ekilişi 68,5 milyon dekar, toplam üretim 19 milyon ton oldu. 57,5 milyon dekar alanda 15,85 milyon ton ekmeklik buğday, 11 milyon dekar alanda da 3,15 milyon ton makarnalık buğday üretildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı