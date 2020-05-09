Buğdayda bereketli yıl

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin talimatıyla stratejik tarım ürünlerini takip etmek üzere oluşturulan “Ürün Masaları” da başta hasadın yaklaştığı buğdaya dair gelişmeler olmak üzere saha ziyaretleriyle tarım alanlarını takip ediyor. Ürün Masaları tarafından hazırlanan değerlendirme kapsamında, geçen yıl buğday ekilişi 68,5 milyon dekar, toplam üretim 19 milyon ton oldu. 57,5 milyon dekar alanda 15,85 milyon ton ekmeklik buğday, 11 milyon dekar alanda da 3,15 milyon ton makarnalık buğday üretildi.