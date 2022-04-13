Buğday ve mısır fiyatlarında düşüş!

Buğday fiyatları art arda üç gün kazanım elde etmesinin ardından yaklaşık yedi haftadır devam eden savaşı izleyen yatırımcıların kâr realizasyonuna gitmesiyle bugün Asya'daki işlemlerde düşerken, mısır da beş haftanın zirve seviyesinden geriledi.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları gün içerisinde elde ettiği kazanımları geri vererek yüzde 0.9 düşüşle 11.02 dolar/bushel, yani 404.9 dolar/ton seviyesine geriledi.

Dünyanın başlıca hububat ihracatçılarından olan Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Karadeniz'den gerçekleştirilen ihracatta aksamalar görülürken, Hindistan'da 2022/23 sezonunda rekor seviyede buğday üretimi gerçekleşeceği yönünde beklentiler alıcılara alternatif sunuyor.

Soya fasulyesi dünyanın en büyük soya fasulyesi ithalatçısı olan Çin'in Mart'ta gerçekleştirdiği alımların bir önceki yıla göre düştüğünü gösteren resmi verilerin ardından 16.70 dolar/bushel yani 613.6 dolar/ton seviyesinde yatay seyretti.

Mısır bir önceki seansta 7.79 dolar/bushel yani 306.7 dolar/ton ile 7 Mart'tan bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından bugün yüzde 0.7 gerileyerek 7.70 dolar/bushel yani 303.1 dolar/ton seviyesine düştü.