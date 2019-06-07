Buğday tarlasında çıkan yangın güçlükle söndürüldü Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Kumlupınar köyünde alev alan buğday tarlası vatandaşlar ve itfaiye yardımıyla güçlükle söndürüldü.

Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Kumlupınar köyünde alev alan buğday tarlası vatandaşlar ve itfaiye yardımıyla güçlükle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre saat 11.00 sularında Kozluk ilçesine bağlı Kumlupınar köyünde bulunan buğday tarlasında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına yoldan geçen vatandaşlar ilk müdahaleyi yaparak itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çağrılan itfaiye ve tankerler yardımıyla kontrol altına alınan yangın uzun uğraşlar sonucunda söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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