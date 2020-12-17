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Ekonomi Buğday, arpa ve mısır ithalatında 30 Nisan 2021'e kadar gümrük vergisi uygulanmayacak
Ekonomi

Buğday, arpa ve mısır ithalatında 30 Nisan 2021'e kadar gümrük vergisi uygulanmayacak

Yeniakit Publisher
2020-12-17 10:44:43 -
Buğday, arpa ve mısır ithalatında 30 Nisan 2021'e kadar gümrük vergisi uygulanmayacak

ANKARA (AA) - Buğday, arpa ve mısır ithalatında gümrük vergisinin sıfırlanması yönündeki kararın uygulanma süresi 30 Nisan 2021'e kadar uzatıldı.

İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar uyarınca, yeni tip koronavirüs salgınının devam etmesi nedeniyle, hububat fiyatlarında yaşanan artışın önüne geçilebilmesi, iç piyasa fiyatlarının makul seviyelerde tutulabilmesi ve spekülatif fiyat hareketlerine meydan verilmemesi amacıyla ithalatında son 2 aydır gümrük vergisi sıfırlanan buğday, arpa ve mısır için bu kararın geçerlilik süresi 30 Nisan 2021'e kadar uzatıldı.

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