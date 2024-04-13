Buğday ambarı Tekirdağ’da 25 ekip sahada olacak
Tarım ve Orman Bakanlığının 2024 yılı Bitki Sağlığı Uygulama Programı çerçevesinde buğdayda süne ve kımıl zararlısına karşı etkin mücadele için Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile eğitim toplantısı yapıldı.
Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, burada yaptığı konuşmada, "İlimiz tarım alanlarının yarısından fazlasında hububat ekimi yapılmakta, bu alanların yaklaşık 1 milyon 900 bin da üzerinde buğday yetiştirilmektedir. Ülkemizin ekmeklik buğday üretimi sıralamasında ilk 5'te yer almaktayız. En stratejik ürünlerden biri olan buğdayda verim ve kaliteyi belirleyen önemli unsurlardan birisi de zararlılardır. Bu sezon 115 teknik personelden oluşan 25 ekip ile sahada olacağız, her köyde tespitlerinizi titizlikle yapacağız. Tüm üreticilerimize bereketli bir sezon diliyoruz” dedi.