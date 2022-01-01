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Yerel Büfeye girip 45 bin liralık sigara çaldılar!
Yerel

Büfeye girip 45 bin liralık sigara çaldılar!

Adana'dan Karaman'a gidip bir büfeye giren Mert A., piyasa değeri 45 bin lira olan 1108 paket sigara çaldı. Mert A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-01 16:00:00 -
Büfeye girip 45 bin liralık sigara çaldılar!

İddiaya göre, Adana'dan Karaman'a gelen Mert A., bir süre keşif yaptıktan sonra gözüne kestirdiği büfenin kepenklerini aralayarak içeri girdi.

Mert A., piyasa değeri 45 bin lira olan 1108 paket sigara ve kasada bulunan 92 lirayı çalarak büfeden çıktı.

Bu sırada ihbar üzerine olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini görünce elindeki eldivenleri atarak kaçan şüpheliyi takibe başladı. Mert A., kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.

92 lira madeni parayla yakalandı

Mert A.,nın üst aramasında 92 lira madeni para bulundu. Şüphelenen polisler, Mert A., sorguya aldı. Sorgu devam ederken büfeden hırsızlık yapıldığı ihbarı geldi.

Ekiplerin güvenlik kamerası incelemelerinin ardından hırsızlık olayını Mert A.’nın gerçekleştirdiği ve arkadaşı Burhan B'nin de ona yardım ettiği belirlendi.

Çalınan sigaraların bölgeye yakın bir yerde gizlendiği ihtimali üzerinde duran polis, çalınan 1108 paket sigarayı civardaki boş bir arsaya bırakılmış şekilde buldu.

Sorgusu tamamlanan Mert A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, olayın ardından kaçan Burhan B'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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