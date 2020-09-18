Büfecilerden İBB'ye "kira zammı" protestosu

CHP’li İBB’nin gazete ve ürün satan büfeler için kiralama bedelini yüzde 500 artırması esnafı isyan ettirdi. Büfe kiralarına ortalama yüzde 500 zam yapıldığını, büfelerin yenilenmesi için de kendilerinden 80 ila 300 bin lira arası bir ödeme istendiğini belirten esnaflar karara tepki gösterdi.

Kararın geri çekilmesini isteyen esnaflar "Büfeme dokunma", "Büfeler yenilensin işletmeciler değil" yazılı dövizlerle belediyenin yanındaki Saraçhane Parkı'nda protesto eylemi düzenledi.

20 yıllık büfeci olduğunu söyleyen Mehmet Sarıoğlu, "Hakkımızı savunmak için geldik. Gazete, dergi satışı yapıyoruz. Bizi toplantıya çağırdılar. Herkesi ayrı ayrı toplantıya aldılar. Orada elimize şartlarımızı sundular. O şekilde haberdar olduk, herhangi bir evrak falan gelmedi. Normalde enflasyon oranında zam yapılıyordu. Ortalama yüzde 500 oranında zam yaptılar" dedi.

Sarıoğlu'nun engelli kızı Damla Sarıoğlu ise kendilerine haksızlık yapıldığını belirterek "Babamın hakkını savunmaya geldim. Haksızlık yapmasınlar. Herkes hakkını aramak için burada" diye konuştu.

Bayi sahipleri adına konuşan İstanbul Tekel ve Gazete Bayileri Odası Başkanı Ferihan Karasu, adalet ve vicdana aykırı bir zam yapıldığını söyledi.

"Kültür A.Ş. yönetimi, sıraladığı bu şartların 7 gün içinde kabul edilerek sözleşmeyi imzalamamızı, aksi takdirde 1 Ekim itibarı ile büfelerimizi boşaltmamızı istemektedir." diyen Karasu, kendilerine dayatılan şartların kabul edilemez olduğunu söyledi.

Günlerdir sıkıntılarını anlatmak için İBB yönetimi ile temas kurmaya çalıştıklarını ancak bir türlü olumlu sonuç alamadıklarını belirten Karasu, 1 Ekim tarihi itibarı ile yürürlüğe konmak istenen yeni sözleşmenin pandemi süreci bitene kadar askıya alınmasını istediklerini ifade etti.

Sorunlarına çözüm bulunmasını isteyen Karasu, "Ekmek kavgası veren meslektaşlarımın sesi olarak haklarını sonuna kadar savunmak için gerekirse oturma eylemi ve süresiz açlık grevine başlamaktan da kaçınmayacağımı belirtmek isterim" dedi.