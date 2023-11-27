  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

‘Oturduğumuz yerde bu iş olmuyor’: Alev Alatlı’dan Türkler ve Erdoğan için şok çıkış...

Vurgunu kitabına uydurdular

Türkiye'yi sallayacak gelişme! Yerin altından altın, çinko ve bakır fışkırmaya başladı, tonlarca olduğu tahmin ediliyor

Arap aşiretleri ile terör örgütü PKK tekrar çatışmaya başladı

Son dakika: Asgari ücret ne kadar olacak? Kritik açıklama!

Körfez’de el konulan gemi! Sahibi dikkat çekti

Her şeyi bilen The Simpsons gibi The Economist de kafa çıkardı! 2024'te olacaklar 'eyvah' dedirtecek

Bu sese kulak verin! İslam ülkelerinin liderlerine açık mektup

Zayıflamak uğruna o kadar büyük yanlışlar yapılıyor ki: En çok yapılan diyet hataları

Vatandaşın algısıyla oynuyorlar... Bunun adına da "indirim" diyorlar!
Aktüel BUDO'nun yarınki seferleri iptal edildi
Aktüel

BUDO'nun yarınki seferleri iptal edildi

Yeniakit Publisher
2023-11-27 23:42:00 -
BUDO'nun yarınki seferleri iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsünün (BUDO) yarınki 12 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsünün (BUDO) yarınki 12 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, yarın 07.00 ila 19.30 saatleri arasında yapılması planlanan İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) karşılıklı 12 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23