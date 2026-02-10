  • İSTANBUL
BUDO'nun 8 seferi iptal edildi
Yerel

BUDO'nun 8 seferi iptal edildi

IHA
BUDO'nun 8 seferi iptal edildi

Marmara Denizi’nde etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları, Bursa Deniz Otobüsleri seferlerini vurdu. BUDO’nun bugün gerçekleştirilmesi planlanan 8 karşılıklı seferi, güvenlik gerekçesiyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) bugün yapılması planlanan 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamada, Marmara Denizi’nde etkili olması beklenen şiddetli rüzgar ve dalga boyunun sefer güvenliğini olumsuz etkileyeceği belirtilerek, bazı hatlarda karşılıklı seferlerin gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.

Yapılan açıklamaya göre, saat 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş), 11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas) ve 13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.

