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BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferleri iptal edildi.

06 Aralık 2018 Perşembe 09:31
BUDO'dan sefer iptalleri

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamadı.

Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30, 14.00, 17.00 ve 19.00, İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 11.00, 15.30, 18.00 ve 20.00, Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 09.30, Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 10.00, İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) 15.30 ve Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) 16.55 seferleri de aynı gerekçeyle programdan kaldırıldı.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 09:31
  1. İstanbul
  2. Bursa
  3. BUDO

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