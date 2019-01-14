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Budistler, Arakanlıları boğmak istiyor

Katil Myanmar, soykırımdan kaçıp Banglades sınırındaki tarafsız bölgeye sığınan Müslümanları rahat bırakmıyor. Budistler, Arakanlıların kaldığı kampların yakınına yağışlarda sele neden olabilecek beton setler inşa ediyor.

14 Ocak 2019 Pazartesi 13:25
Budistler, Arakanlıları boğmak istiyor

Irkçı Budistler, kendi zulmünden kaçan Müslümanları katletmeye kararlı... Katil Myanmar, Bangladeş sınırındaki tarafsız bölgede Arakanlı Müslümanların kaldığı kampların yakınına sel felaketine yol açması beklenen beton engel inşa ediyor.

Tambru Khal kanalının önünü kesecek beton engelin, Ağustos 2017’den beri bölgede derme çatma kamplarda yaşayan 5 binden fazla Arakanlı Müslüman için sel tehdidi  ve boğulma anlamına geliyor. Arakanlı Müslümanların liderlerinden Dil Muhammed bunu, Myanmar ordusunun, bölgede yaşayan Arakanlı Müslümanları yerlerinden etmek için yeni bir taktik olarak nitelendirdi. Muhammed, doğum yerleri Arakan’a dönme ümidiyle yaşadıklarını işaret ederek Myanmar askerlerinin geldikleri ilk günden itibaren bölgeyi terk etmeleri için Müslümanlar arasında panik meydana getirmeye çalıştığını söyledi. 

Izdırap ve ölümler yaşanabilir

Daily Star gazetesi de Cox’s Bazar’da Bangladeşli hükümet temsilcisi Kemal Ahmed’in, inşaatla ilgili endişelerin ve muhtemel sonuçların dile getirildiği bir mektubu kabineye gönderdiğini yazdı. Ahmed, gazeteye yaptığı açıklamada, “Myanmar hükümeti, tarafsız bölgede herhangi bir yapı inşa edemez. Eğer inşa edilirse tarafsız bölgedeki Arakanlı Müslümanlar, tüm bölge sular altında kalacağından büyük ızdırap ve ölümler yaşanacak” ifadelerini kullandı. Rajshahi Üniversitesinden Profesör Mahfuzur Rahman Akand da Myanmar’ın, ülke sınırları dışında bile Arakanlıların yaşamlarına zarar vermeye çalışmasının çok talihsiz bir durum olduğunu dile getirdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 13:25
  1. Irkçı Budistler
  2. Müslümanlar
  3. Myanmar
  4. Bangladeş
  5. Arakanlı Müslümanlar
  6. Tambru Khal kanalı
  7. Dil Muhammed
  8. Myanmar ordusu
  9. Daily Star
  10. Cox’s Bazar
  11. Kemal Ahmed
  12. Rajshahi Üniversitesi
  13. Profesör Mahfuzur Rahman Akand

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