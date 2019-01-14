Budistler, Arakanlıları boğmak istiyor

Irkçı Budistler, kendi zulmünden kaçan Müslümanları katletmeye kararlı... Katil Myanmar, Bangladeş sınırındaki tarafsız bölgede Arakanlı Müslümanların kaldığı kampların yakınına sel felaketine yol açması beklenen beton engel inşa ediyor.

Tambru Khal kanalının önünü kesecek beton engelin, Ağustos 2017’den beri bölgede derme çatma kamplarda yaşayan 5 binden fazla Arakanlı Müslüman için sel tehdidi ve boğulma anlamına geliyor. Arakanlı Müslümanların liderlerinden Dil Muhammed bunu, Myanmar ordusunun, bölgede yaşayan Arakanlı Müslümanları yerlerinden etmek için yeni bir taktik olarak nitelendirdi. Muhammed, doğum yerleri Arakan’a dönme ümidiyle yaşadıklarını işaret ederek Myanmar askerlerinin geldikleri ilk günden itibaren bölgeyi terk etmeleri için Müslümanlar arasında panik meydana getirmeye çalıştığını söyledi.

Izdırap ve ölümler yaşanabilir

Daily Star gazetesi de Cox’s Bazar’da Bangladeşli hükümet temsilcisi Kemal Ahmed’in, inşaatla ilgili endişelerin ve muhtemel sonuçların dile getirildiği bir mektubu kabineye gönderdiğini yazdı. Ahmed, gazeteye yaptığı açıklamada, “Myanmar hükümeti, tarafsız bölgede herhangi bir yapı inşa edemez. Eğer inşa edilirse tarafsız bölgedeki Arakanlı Müslümanlar, tüm bölge sular altında kalacağından büyük ızdırap ve ölümler yaşanacak” ifadelerini kullandı. Rajshahi Üniversitesinden Profesör Mahfuzur Rahman Akand da Myanmar’ın, ülke sınırları dışında bile Arakanlıların yaşamlarına zarar vermeye çalışmasının çok talihsiz bir durum olduğunu dile getirdi.