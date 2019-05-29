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‘Budist Bin Ladin’ hakkında flaş gelişme!

İslam'a yönelik küstah açıklamalarda bulunan ve hükümete karşı halkı isyana teşvik etmekle suçlanan rahip Ashin Wirathu (Budist Bin Ladin) hakkında tutuklama kararı verildi.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 15:03
‘Budist Bin Ladin’ hakkında flaş gelişme!

Myanmar'da mahkeme, ‘Budist Bin Ladin’ olarak anılan, İslam karşıtı radikal Budist rahip Ashin Wirathu hakkında halkı isyana teşvik suçlamasıyla tutuklama kararı çıkardı.

Nepido'daki Emniyet Müdürlüğünden Albay Myo Thu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir hükümet yetkilisinin, Wirathu hakkında Yangon Batı Bölgesi Mahkemesinde dava açtığını belirtti.

Myo Thu, mahkemenin dava başvurusunu kabul ettiğini ve hükümete karşı halkı isyana teşvik suçlamasıyla Wirathu hakkında tutuklama kararı çıkarıldığını ifade etti.

Mahkeme kararının, Wirathu'nun, Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii hakkındaki sözlerle ilişkili olduğu sanılıyor. Suu Çii’ye ‘diktatör’ diyen rahip, Arakanlı Müslümanlara karşı daha sert tavırlar sergilenmesini istemişti.

Wirathu, 2012'de Arakan eyaletinde meydana gelen toplumsal şiddet olaylarından bu yana ülkenin çoğunluğunu oluşturan Budistler arasında Müslümanlara karşı nefreti yaymakla suçlanıyor.

Time dergisi, Wirathu'yu "Budist Terörün Yüzü" olarak nitelendirmişti.

 

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 15:03
  1. ‘Budist Bin Ladin’
  2. Myanmar

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