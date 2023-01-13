Budapeşte’de polislere bıçaklı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir kişi, polis memurlarına saldırarak birini öldürdü ve ikisini yaraladı.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir kişi, polis memurlarına saldırarak birini öldürdü ve ikisini yaraladı.
Polis açıklamasına göre polise ihbar edildiğinde şüpheli Budapeşte'deki bir apartman binasına zorla girmeye çalışıyordu.
Açıklamaya göre üç polis memuru, şüpheliyi gözaltına almaya çalışırken bıçaklandı. Şüpheli, kaçmaya çalışırken dördüncü bir polis memuru tarafından ayağından vuruldu.
Hastaneye kaldırılan polis memurlarından biri hayatını kaybetti.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ölen polis memurunun ailesine devlet yardımı yapılacağını bildirirken saldırıyla ilgili daha fazla detay paylaşmadı.