  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Budapeşte’de polislere bıçaklı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
Dünya

Budapeşte’de polislere bıçaklı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir kişi, polis memurlarına saldırarak birini öldürdü ve ikisini yaraladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-13 12:21:00 -
Budapeşte’de polislere bıçaklı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir kişi, polis memurlarına saldırarak birini öldürdü ve ikisini yaraladı.

Polis açıklamasına göre polise ihbar edildiğinde şüpheli Budapeşte'deki bir apartman binasına zorla girmeye çalışıyordu.

Açıklamaya göre üç polis memuru, şüpheliyi gözaltına almaya çalışırken bıçaklandı. Şüpheli, kaçmaya çalışırken dördüncü bir polis memuru tarafından ayağından vuruldu.

Hastaneye kaldırılan polis memurlarından biri hayatını kaybetti.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ölen polis memurunun ailesine devlet yardımı yapılacağını bildirirken saldırıyla ilgili daha fazla detay paylaşmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23