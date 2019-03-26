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Budanan bağ çubuklarını fidana dönüştürdü

Sarıgöllü bir üretici budanan üzüm bağlarından topladığı çubukları yeniden toprakla buluşturarak kaliteli asma fidanları yetiştiriyor.

26 Mart 2019 Salı 15:09
Budanan bağ çubuklarını fidana dönüştürdü

Sarıgöllü bir üretici budanan üzüm bağlarından topladığı çubukları yeniden toprakla buluşturarak kaliteli asma fidanları yetiştiriyor. 8 yıl önce amatör olarak bağ çubuğu yetiştiren 62 yaşındaki Sabri Birgül bugün 4’ü serada 4’ü açık alanda olmak üzere toplam 8 ayrı yerde 40 bin bağ çubuğunu fidana dönüştürdü.


Sekiz yıldır çeşitli üzüm çeşitlerinin budanan dallarından yetiştirdiği fidanların hepsinin sertifikalı olduğunu ifade eden 62 yaşındaki Sabri Birgül, "Sekiz yıl önce üzüm bağlarında budama yapılırken, kaliteli çubuklardan toplayıp, evimde küçük bir serada bağ çubukları yetiştirdim. Şimdi dördü serada ve dördü açık alanda toplam sekiz ayrı yerde bağ çubukları yetiştirdim." dedi.



"40 bin bağ çubuğu"


Yetiştirdiği bağ çubuklarının Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bağcılık Araştırma tarafından kontrol edilerek kaliteli bağ çubukları yetiştirdiğini ifade eden Sabri Birgül, "Açık ve kapalı alanda 40 bin adet 15 türden üzüm çubuğu bulunmakta. Bunların yüzde 70’i şimdiden satıldı. En çok Sultaniye, Red Globbe, Thomson üzümlerin çubukları satıldı. Sarıgöl ve çevresinde eski türlerden olan üzüm çubukları da var." dedi.



"Çubukları kendim topluyorum"


Sekiz yıldır, bağ çubuğu yetiştirdiğini anlatan Birgül, "Bağların budamaları başlandığında çeşitli üzüm bağlarından kaliteli çubukları toplayıp, seralarda torbalama yaparak yetiştiriyorum. Atılacak olan çubuklar fidana, fidanlar da kaliteli üzüm yetiştiren bağlara dönüşüyor." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 15:09
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