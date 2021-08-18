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Ekonomi Bucak İcra Dairesi’nden satılık Tofaş marka Şahin
Ekonomi

Bucak İcra Dairesi’nden satılık Tofaş marka Şahin

Bucak/Burdur’da Aral Yediemin Otoparkı’nda bulunan 1992 model Tofaş marka Şahin tipli araç icra vasıtasıyla 14 bin TL bedel mukabilinde satışa çıkarıldı. Alıcı çıkmaması halinde bu araca yarı fiyatına sahip olunabilecek.

Yeniakit Publisher
2021-08-18 14:21:00 -
Bucak İcra Dairesi’nden satılık Tofaş marka Şahin

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre birinci artırma 28.09.2021 günü saat 11.40’da Aral yediemin otoparkı çamlıca mah. 1513 sok no:9 Bucak/Burdur yapılacak. O gün kıymetlerinin %50’sine istekli bulunmadığı taktirde, 15.10.2021 günü saat 11.40’da aynı yerde 2. artırma yapılacak ve yüzde 50’sini bulması şartıyla aracın satışı gerçekleştirilecek.

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