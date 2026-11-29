Buca’da pompalı tüfekli kavga: 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İzmir’in Buca ilçesinde çıkan kavgada pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 4 kişi yaralandı. Polis, olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelileri arıyor.
Olay, saat 20.45 sıralarında Adatepe Mahallesi’ndeki Hasan Ağa Parkı yakınlarında yaşandı. Birbirini tanıyan kişiler arasında başladığı belirtilen tartışma kavgaya dönüştü. Açılan ateşte saçmaların isabet ettiği 4 kişi yaralandı.
Olay, saat 20.45 sıralarında Adatepe Mahallesi Hasan Ağa Parkı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, birbirlerini tanıyan taraflar arasından kız meselesi yüzünden kavga çıktı. Pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu vücutlarına saçmalar isabet eden 4 kişi yaralandı. Şüpheli veya şüpheliler hızla olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kimlik bilgileri açıklanmayan yaralılar, adrese gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.