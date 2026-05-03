Buca'da insanlık dışı saldırı! Sokakta uyuyan yaşlı adama tekme atan vicdansızlar yakalandı!
İzmir'de kan donduran olay! Sokakta savunmasızca uyuyan yaşlı bir adamı hedef alan 18 yaşından küçük 2 şahıs, bu alçak saldırıyı bir de cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada paylaştı!
İzmir’in Buca ilçesinde sokakta uyuyan yaşlı bir adamın yüzüne tekme atan ve o anları cep telefonuyla kaydeden 18 yaşından küçük 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Olay, dün Buca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yatan yaşlı bir adamın yanına gelen F.E. ve Ç.Y., şahısla dalga geçtikten sonra yüzüne tekme attı. Şüphelilerin o anları kayda alıp sosyal medyada paylaşması üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Kimlikleri kısa sürede tespit edilen zanlılar, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından yaşlarının 18'den küçük olduğu öğrenilen F.E. ve Ç.Y., tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.