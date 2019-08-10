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Buca’da “bayramlık” mesai

Buca Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelinde temizlik çalışmalarını hızlandırdı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:17
Buca’da “bayramlık” mesai

Buca Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelinde temizlik çalışmalarını hızlandırdı. Kentin sokaklarından pazaryerlerine kadar kıyı köşe temizliğe başlayan ekipler, Buca’nın 88 camisini de bayrama hazırladı. Temizlik çalışmalarıyla özel olarak ilgilenen Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Buca’mızı, bir çocuğa bayramlığını giydirir gibi, özenle bayrama hazırlıyoruz” dedi.



Bucalıların sıcak yaz günlerinin hâkimiyetini sürdüreceği Kurban Bayramı’nda sıkıntı yaşamamaları için Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından hummalı bir çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında, 47 mahalle, 52 cadde, dört bulvar ve 3 bin 720 adet sokak, mezarlık çevresi ve pazar yerlerinde temizlik hizmeti gerçekleştirildi.



Buca camileri bayrama hazır


Sokaklardaki temizlik çalışmalarının yanı sıra temizlik ekipleri, Kurban Bayramı’na yakışır şekilde kentteki 88 caminin A’dan Z’ye temizliği için kolları sıvadı. Belediye bünyesinde oluşturulan beş kişilik temizlik ekibi, vatandaşların daha temiz ve sağlıklı ortamlarda ibadet edebilmesi için camilerin halılarından minberine kadar her alanında geniş çaplı temizlik gerçekleştirdi.



Bir çocuğa bayramlığını giydirir gibi


Göreve geldiği günden beri kentin temizliğine büyük önem veren Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Buca’mızı, bir çocuğa bayramlığını giydirir gibi, özenle bayrama hazırlıyoruz. Hemşehrilerimizin özellikle yaz sıcaklarında daha temiz bir çevrede yaşayabilmeleri bizim vazgeçilmezimizdir. Şimdiden tüm hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramı’ını kutluyor; bayramın hepimize sağlık, sevgi ve huzur getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:17
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