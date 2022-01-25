Bu zulmün bedeli ne olacak? İBB Başkanı ve Sözcüsü adeta vatandaşla kafa buldu!

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İstanbullu, saatlerdir karla mücadele ederken, vatandaşlara hizmet yükümlülüğü bulunan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir balıkçı lokantasında İngiliz Büyükelçi ile "alem" yaparken ortaya çıktı.

İBB Sözcüsü Murat Ongun'un da, İsviçre Cenevre'de tatilde olduğu öğrenildi.

Verdikleri cevaplarla adeta kafa buldular!

Cüneyt Özdemir'e konuşan İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Cenevre'de misiniz?" sorusuna, "Evet, Cenevre'deyim ama soru şu: Benim ve eşimle ilgili bu bilgi özel hayatın ihlalidir. Bu bilgiyi kim verdi? Ayrıca, yurt dışından gelişmeleri takip etmek hiç zor değil." diye cevap verdi.

Yandaşları gün boyu İmamoğlu'nun balıkçı lokantasında ortaya çıkan görüntülerinin eski bir döneme ait olduğunu iddia ederken, daha fazla yalana sığınamayan İmamoğlu'ndan, kendi holiganlarını ters köşe eden itiraf geldi. İmamoğlu da verdiği cevapla adeta İstanbullu ile alay etti:

1 saatlik yemek molamın neden gündem yapılmaya çalışıldığı malum.

Türkiye, kendisini dev aynasında gören İmamoğlu ile ekibinin, İstanbul'u sahipsiz bırakıp vatandaşa bu rezaleti yaşattıklarından dolayı, utanıp utanmadıklarını merak ediyor.