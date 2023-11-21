Bu zeytin bambaşka! Butko hasadı başladı
Artvin’in Yusufeli ilçesinin ödüllü Butko zeytininin hasadına başlandı.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/bu-zeytin-bambaska-butko-hasadi-basladi-67280
Gazze'deki Şifa Hastanesi doktoru: "Hastanedeki hayat ölüme yakındı, yaralılar 3-4 gün ne su ne de yemek bulabildi"
Artvin’in Yusufeli ilçesinin ödüllü Butko zeytininin hasadına başlandı.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/bu-zeytin-bambaska-butko-hasadi-basladi-67280
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23