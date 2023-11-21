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Yaşam Bu zeytin bambaşka! Butko hasadı başladı
Yaşam

Bu zeytin bambaşka! Butko hasadı başladı

Yeniakit Publisher
2023-11-21 10:06:00 -
Bu zeytin bambaşka! Butko hasadı başladı

Artvin’in Yusufeli ilçesinin ödüllü Butko zeytininin hasadına başlandı.

https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/bu-zeytin-bambaska-butko-hasadi-basladi-67280

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