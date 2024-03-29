Bu zekâya hayran kalmamak mümkün değil: Yakalattığı onlarca silah için bakın ne dedi

ADANA’da polisin bir bara düzenlediği operasyonda ruhsatsız 7 tabanca ile 18 av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan bar sahibi Tahsin C. ifadesinde silahların çalışmadığını, koleksiyon yaptığını ve antika olarak sakladığını öne sürdü.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Çınarlı Mahallesi’ndeki bir iş hanındaki barda çok sayıda ruhsatsız silah olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, Tahsin C.’nin sahibi olduğu bara operasyon düzenledi. Barda ve ofislerde yapılan aramada 7 ruhsatsız tabanca, 18 ruhsatsız av tüfeği, 3 şarjör ele geçirildi. Operasyonda, ‘kasten yaralama’, ‘hırsızlık’ gibi suçlardan 9 kaydı bulunan Tahsin C. ile Ersen D. gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şüphelilerden Tahsin C., ifadesinde, silahları antika olarak sakladığını, koleksiyon yaptığı ve hiçbirinin çalışmadığını öne sürdü. İşlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen ruhsatsız silahlar ise incelenmek üzere Adana Kriminal Polis Laboratuvarı’na gönderildi.