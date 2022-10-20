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Yaşam Bu zeka testine çok dikkatli bakın! Sadece sayılı kişiler onu görebiliyor
Yaşam

Bu zeka testine çok dikkatli bakın! Sadece sayılı kişiler onu görebiliyor

Mantarların arasına gizlenen fareyi bulmak oldukça zor! Sayılı insanın çözdüğü zeka testlerinden bir tanesi ile karşınızdayız. 17 saniyede saklanan fareyi bulmak pek de kolay olmuyor. Sadece yüksek IQ'ya sahip kişilerin görebildiği test ile kendinizi sınayın.

Yeniakit Publisher
2022-10-20 16:19:00 -
Bu zeka testine çok dikkatli bakın! Sadece sayılı kişiler onu görebiliyor

Hazırlanan bu zeka testi ile vizyon gücünüz ve bilişsel becerileniz test edilecek. 17 saniyede mantarların arasındaki fareyi bulmak tahmin edildiğinden de zor olmaktadır. Zeka oyunları sayesinde hem kendinizi deneyebilir hem de beyin jimnastiği yapabilirsiniz. O zaman saklanan fareyi bulmak için süreniz başladı!

Zeka testleri zihinsel hızı çoğaltıyor

Hazırlanan bu zeka testi ile beyin hücreleri arsındaki bağlantı güçlendirilmektedir. Çözmeye çalışırken aslında zihinsel hızınız çoğalır ve bu sayede kısa süreli belleğiniz gelişir.

Resimdeki fare nerede?

Resimde farklı türde birçok küçük mantar görünmektedir. Beneklilerden, irilere, sivri olanlardan yuvarlaklara kadar pek çok sayıdaki mantar, değişik renklere boyanmıştır. Hazırlanan bu zeka testi ile beyin yoğunlaşmaya ve kritik sezgisel gücü artırmaya başlayacaktır. Süre soluyor, küçük fareyi görebildiniz mi?Herkesin çözemediği zeka testi: İnsanların sadece %2&#039;si bulabiliyor!Zeka testi: Resimdeki gizli fili insanlardan sadece %2&#039;si 5 saniyede bulabiliyor!KÜÇÜK FAREYİ BULABİLDİNİZ Mİ?Eğer mantarların arasına gizlenmiş küçük fareyi 17 saniyede bulabildiyseniz kendinizi tebrik edin! Özel olarak tasarlanan bu çizim ile görsel algılarınızın, fareyi istenilen sürede algılaması zorlaştırılmaktadır. Peki siz fareyi fark edebildiniz mi?

İşte farenin saklandığı yer

Verilen sürede fareyi bulamadıysanız veya gözleriniz hâlâ fareyi arıyorsa resmin sol orta kısmına bakabilirsiniz. Küçük fare turuncu, benekli mantarın arkasından bize bakıyor."

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