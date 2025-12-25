Bu zât CHP’li eski vekil ve Cumhuriyet yazarı… Uyuşturucu operasyonlarına “hayat tarzı” diye karşı çıktı!

Tv100 ekranlarında Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay ile Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan arasında tansiyon yükseldi. Son zamanlarda gündemde geniş yer kaplayan ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarına değinen Sinan Burhan, "Bu sanatçılar rol model olmuyor mu? Gençler bu sanatçılara bakıp bunların yaşadıkları hayatı, bindikleri arabayı, yedikleri yemeği, bu renkli hayatı örnek almıyorlar mı? Zehirli bir dil değil midir bu?" diyerek tepkisini ortaya koydu.

Burhan, "Bunlarla nasıl mücadele edeceksin biliyor musun, Uyuşturucu baronlarını asacaksın gençleri öyle kurtaracaksın. Öyle eğip bükmeye gerek yok. Sorun şu, senin sanatçı dediklerinin bir kısmı itirafçılar vasıtasıyla kamuoyunun önüne geliyor. Savcı sabah kalkıp rüyasında görmüyor. Sanatçının onuru diyorsun, benim bir milyon çocuğumun onuru yok mu? Onların aileleri yok mu? Topluma kötü örnek olanların üzerine gitmeyecek miyiz? O tapeleri ben mi yazdım? Bunlara hiç değinmeyeceksin tamamen sanatçı edebiyatı yapacaksın" ifadelerini kullandı.

Mustafa Balbay karşılık olarak "Bir sanatçı yanlışa bulaştı diye sanatçıların hayatına hunharca saldırılmaz, ben burada ideolojik bir saldırı da görüyorum, bir yaşam biçimine saldırı görüyorum" demesi üzerine stüdyoda gergin anlar yaşandı.

Burhan ise Balbay'a sert tepki göstererek, "Doğru o yaşam biçimine ben saldırıyorum. Uyuşturucu, alkol, bataklık... O yaşam biçimine ben tamamen saldırıyorum. Doğru, ideolojik bir saldırıdır bu" ifadelerini kullandı.

Mustafa Balbay'ın sözlerine bir tepki de Üsküdar Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak'tan geldi. Kaynak, "Balbay'ın 'bu bir yaşam biçimine saldırıdır' dediği anda bende rezerv koyarım, yaşam biçimine saldırı olarak algılanırsa çok geniş bir kitle çok farklı bir itham altında kalmış olur çok yanlış bir ifade" açıklamasında bulundu.