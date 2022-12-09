Bu zararlarını bile bile nasıl yiyeceksiniz?

Yeni Akit Ankara

Diyetisyen Fatma Hasta Göral, Sao Paolo Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Bölümü tarafından yapılan önemli araştırmanın detayları hakkında kritik bilgiler verdi. Buna göre, cips, pizza, sosisli, hamburger beyne zarar veriyor.

Fatma Hasta Göral şunları söyledi: Ultra işlenmiş gıdalar, şeker, tuz, yağ, yapay renkler ve koruyucular gibi çok sayıda katkı maddesi ve sağlıksız içeriğe sahip. Lezzetlidirler ancak beyin fonksiyonlarının bozulmasına neden olurlar. Ultra işlenmiş gıdalar; donmuş yemekler, alkollü içecekler, sosisli sandviçler, soğuk etler, fast food, paketlenmiş kurabiyeler, kekler ve tuzlu atıştırmalıklardan oluşur.

Günlük yaşantımızı etkiliyor

Çalışmayı yürüten araştırmacılar, ortalama yaşları 52 olan yaklaşık 11 bin erkek ve kadın hakkında veri topladı. Ortalama sekiz yıllık bir takip sırasında, günlük kalorilerinin yüzde 20'sinden fazlasını ultra işlenmiş gıdalardan alan katılımcılar, beynin genel bilişiminde yüzde 28 ve yürütme işlevinde yüzde 25 daha hızlı düşüş yaşamıştır. Bu ilişki, 59 yaşından büyük yetişkinlerle karşılaştırıldığında, 35 ila 59 yaş arası yetişkinler için daha güçlü bulunmuştur. Yürütme işlevi, hedefleri planlama ve yürütme yeteneğimizle ilgilidir ve genel bilişim, yürüme hareketleri, akıcı konuşma ve hafıza dahil olmak üzere test edilen tüm bilişsel alanların tamamını içerir. Bu nedenle, bilişsel işlevde bulunan düşüş, günlük yaşantımızı engelleyebilecek bir durumdur.

Evde taze yemekler pişirin

İnsanlar ultra işlenmiş gıdaları düzenli tükettiklerinde, vücutlarının sağlıklı olması, hastalıklarla savaşması ve vücuttaki iltihaplanmanın azalması için ihtiyaç duyulan lif, vitaminler, mineraller ve fitokimyasalları alamazlar. Bu durum beynimizin düzenli çalışmasını etkileyebilir çünkü beynimiz düzgün çalışmak için bu makro ve mikro besinlere sürekli ihtiyaç duyar. Yetersiz beslenerek zihinsel olarak gelişim gösteremeyiz ve beynin motor becerileri zayıflar. Ayrıca işlenmiş gıdalar yüksek tansiyon, tip 2 diyabet, kalp hastalığı ve obezite riskinin artmasına sebep olur. Bu da beyin sağlığını olumsuz etkileyebilir.

Bu bulgulara dayanarak, danışanlara hazır yemek ve atıştırmalıklar yerine evde taze malzemeler kullanarak yemek pişirmelerini tavsiye ediyorum.”