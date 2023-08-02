Bu zamanda konut alınır mı? İslam Memiş'ten önemli tavsiyeler

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, milyonlarca insanın merak ettiği soruya çok net cevap verdi. Altın, dolar, gümüş ve arsa fiyatlarını değerlendiren Memiş, 'konut alınır mı?" sorusunu cevapladı. İşte Memiş'in bu konudaki değerlendirmesi...

Türkiye, gayrimenkul fiyatlarındaki artışı konuşmaya devam ediyor.

Enflasyonist ortamda gayrimenkulün artış göstermesi normal.

Bugünkü ortamda gayrimenkul fiyatlarını balon gören ya da inanlar bir hayli fazla.

“Bu fiyattan gayrimenkul mü alınır?” diyenlerin son gayrimenkul satış rakamlarını bilmesi gerekiyor.

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TÜİK’in Haziran 2023 konut satış istatistiklerine baktığımızda haziran ayında 83 bin 636 konut satılmış.

Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 44,4 azalmış.

Konut satışları Ocak-Haziran döneminde yüzde 22,1 azalmış.

Son üç aydır faizlerin artmasıyla paranın faize yönelmesi, KKM sürecinin devam etmesi, borsada getirinin cazip olması gibi nedenlerin talep azalmasında etkili olduğunu söyleyebilirim.

Yani, konut alacaklar nakitlerini TL getirisine bağladı.

Ev alacaklar bile faiz getirisi karşısında kısa vade için kirayı tercih etti.

Doğru bir karar mı?

Tartışılır.

Ortada değer kaybeden bir şey yok; aksine TL bazlı maliyeti artan, artmaya devam edecek bir sektör var.

Haziranda ilk el konut satış sayısı 25 bin 886 olarak gerçekleşirken, ikinci el konut satışı 57 bin 750 olarak gerçekleşmiş.

Yabancılara haziran ayında 2 bin 625 konut satışı gerçekleştirilmiş.

Peki en çok hangi ülke vatandaşı almış?

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı yapılan vatandaşlar sıralaması şöyle:

1- Rusya: 733 konut

2- İran: 333 konut

3- Irak: 175 konut

4- Ukrayna: 168 konut

Sıralama böyle devam ediyor.

Tatilin bitmesine az kaldı, sınav sonuçları açıklandı, tercihler için son hafta.

Konut talebinin azalması, gayrimenkul fiyatlarına veya kira fiyatlarına yansımış mı eylül ayı ile beraber hep beraber göreceğiz.

Yılın ilk yarısında tarla satışları, arsa satışlarını geçti.

200 bin arsa satılmışsa, 350 bin tarla satılmıştır.

Tarlanın küçük miktarlarla alınabilmesi, yeni imar alanları beklentisi, uzun vadeli düşünülen bir yatırım olarak görüşüyor.

Kısa vadede altın, borsa, döviz gibi enstrümanların getirisi olabilir.

Uzun vadede altın, konut ve toprağın daha fazla kazandırdığını söyleyebilirim.

Rakam mı?

Tabii buyurun.

2010-2023 getiriler:

Altın ( vadesiz gram altın ) = % 2.429

Konut ( Kira gelirleri dahil) = % 2.038

Dolar vadeli mevduat = % 1.665

Euro vadeli mevduat = % 1.127

TÜFE = % 647

TL vadeli mevduat = % 350

Altın biriktirip, kira geliri için konut alan enflasyon geçene kadar korunmuş olur.

Yeni şehirler ve yeni imar alanlardaki şans için de toprak avantajı ön planda durmaya devam ediyor.

Yılların sorusu ve değişmeyen cevabı:

- Konut ve kira fiyatları düşer mi?

HAYIR.