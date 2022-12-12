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Dünya Bu yüzden Batı'nın gözü orada: O ülke günde 1,2 milyon varil petrol ürettiğini açıkladı!
Dünya

Bu yüzden Batı'nın gözü orada: O ülke günde 1,2 milyon varil petrol ürettiğini açıkladı!

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Petrol Bakanı Muhammed Avn, ülkesinin günde yaklaşık 1,2 milyon varil petrol ürettiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-12 16:56:00 -
Bu yüzden Batı'nın gözü orada: O ülke günde 1,2 milyon varil petrol ürettiğini açıkladı!

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Petrol Bakanı Muhammed Avn, ülkesinin günde yaklaşık 1,2 milyon varil petrol ürettiğini bildirdi.

Reuters’ın haberine göre Avn, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) Kuveyt’te bugün düzenlenen toplantısının oturum aralarında yaptığı açıklamada, Libya’nın iki veya üç yıl içinde, 1,6 milyon varil ürettiği 2010 seviyelerine geri dönmeyi umduğunu söyledi.

Avn, Libya’nın geçen hafta petrol ve gaz arama sektöründeki mücbir sebepleri kaldırma kararının yabancı petrol şirketlerinin ülkeye dönüşünü teşvik edeceğine dair umudunu da dile getirdi.

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