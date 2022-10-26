Bu Yunanlar kafayı yemiş! Yav bi gidin işinize Allah aşkına

Mustafa Kartoğlu, Yunan politikacıları, her seferinde dayak yediği halde Obeliks'in karşısına çıkan Roma askerine benzetti. Kartoğlu, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Asteriks'i bizim kuşak çizgi romanıyla, yeni kuşaklar da filmleriyle bilir.

Roma işgaline direnen küçük Galya Köyü'nün bücürü Asteriks ve iri yarı arkadaşı Obeliks'in Romalılarla mücadelesini anlatır.

Galyalıların gücü, ak sakallı şifacının sihirli iksirinden gelir. İksirden sadece Obeliks içemez, çünkü küçükken de obur olduğu için iksir kazanına dadanmış ve içine düşmüştür; o günden beri güçlüdür.

Türkçeye Hopdediks ve Oburiks diye çevrilen Obeliks'in bu durumu, bizim kuşağın Türkçesine 'deyim' olarak bile geçmiştir.

Yemek masasında kilolu arkadaşa, 'sen kazana düştün, yeme' derler.

Yazı konum, Obeliks'in kazana düşmesi değil, her macerada dağıttığı Roma lejyonunu yeniden karşısında görünce şaşkınlıkla söylenmesi:

"Bu Romalılar kafayı yemiş!"

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Anılarımı tazelemeyi Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'a borçluyum.

Ciddi konular gündemimizi işgal edince yazamamıştım.

İsrail Savunma Bakanı, Yunanistan ziyaretini iptal ederek Türkiye'ye gelme kararını açıkladığında, yazma fırsatı doğdu.

***

Yunanistan Savunma Bakanlığı, önceki gün İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ı bekliyordu.

Askeri pilot eğitim merkezinin açılışında, Türkiye'ye karşı bir güç, bir dayanışma gösterisi yapacaklardı.

Ancak İsrailli bakan ziyareti iptal etti.

Üstüne bir de Türkiye'ye gelmeye karar verdi.

Yunan medyası "Hayra alamet değil" yorumları yaptı.

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Bu şaşkınlık, Dendias'ın, önceki hafta Ukrayna'da mevkidaşı Dimitri Kuleba ile görüşmesinde de yaşanmıştı.

Dendias, görüşmede konuyu Rusya'dan Türkiye'ye çevirerek, "Sizi en iyi biz anlarız, bizim de bir gece ansızın gelebileceğini söyleyen bir komşumuz var" demiş; ancak Kuleba, "Türkiye'nin dengeci dış politikasını anlıyoruz; Ukrayna'yı BM'de ve hayati konularda desteklemesinden, askeri alanda yaptığı işbirliğinden memnunuz" açıklaması yapmıştı.

Yarım saat sonra da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la 'samimi görüşmesine' işaret ederek, 'sarsılmaz desteği' için Türkiye'ye teşekkür etmişti.

Dendias Atina'ya döndüğünde, Yunan medyasında da eleştirilmişti.

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Yunan politikacılar, her seferinde dayak yediği halde Obeliks'in karşısına çıkan Roma askeri gibi...

Türkiye'ye karşı ABD'ye gidip ağlaştılar, F-16 satışına şart koydurdular; Türkiye haklı gerekçelerini ortaya koyunca şartlar kaldırıldı.

Libya'da, Doğu Akdeniz'de Fransa ve İsrail'le iş tuttular; Türkiye Libya'da meşru yönetimi savundu; iki alanda da kaybettiler.

Dün yeni bir haber daha gördüm;

Yunan medyası, Dendias'ın hafta sonu Libya'da Bingazi'ye planladığı gezinin de 'Türkiye yanlısı yönetimin zorluk çıkarması üzerine' iptal edildiğini; ayrıca Yunanistan'ın daha önce Berlin'de dışarda tutulduğu gibi, Londra'daki Libya konferansına da davet edilmediğini yazdı.

Rusya ile Güney Akım/South Stream boru hattı çöpe gitti; yerine Türk Akımı geldi.

Şimdi İsrail Türkiye ile yakınlaştıkça 'hayra alamet değil' diye etrafa bakınıyorlar.

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Ancak Dendias, Kiev'den de ders almamış.

Ziyaretine ilişkin önceki gün Katimerini gazetesine makale yazdı ve "Kiev, Yunanistan'ın karşı karşıya olduğu tehdidi uluslararası topluma anlatmak için çok uygun bir yerdi" dedi.

Hem ders almadı hem de "Ukrayna'yı kullandığını" söyleme nezaketsizliğinde bulundu.

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Gözümün önüne, her seferinde bir yumrukta dağıttığı Roma lejyonunun yeniden karşısına çıktığını gören Obeliks'in şaşkın yüzü geldi:

"BU YUNANLAR KAFAYI YEMİŞ!"

AVRUPA'NIN 'SOSYALİST' KAFASI BUYSA...

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa'yı 'güzel bir bahçeye', dünyanın geri kalanını ise 'ormana' benzetti.

"Avrupa bir bahçedir. Biz bir bahçe kurduk. Her şey işliyor. İnsanlığın inşa edebileceği, siyasi özgürlük, ekonomik refah ve sosyal uyumun en iyi birleşimidir. Dünyanın geri kalanının çoğu ise bir orman ve orman bahçeyi istila edebilir. Bahçıvanlar duvarlar örerek bahçeyi koruyamazlar. Bahçıvanlar ormana gitmek zorunda. Yani Avrupalılar dünyanın geri kalanıyla çok daha fazla meşgul olmak zorundalar" dedi.

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Borrell'in 'orman' dediği dünyanın geri kalanı, Avrupa'nın kendi küçük güzel bahçesini yapmak için insanının etini kemiğini, taşını toprağını, tuzunu petrolünü, çayını pirincini sömürdüğü dünya!..

Borrell, bir 'sosyalist' politikacı.

Ama bir cümleyle bile olsa 'sömürü' eleştirisi yapmıyor.

Kaygısı 'insani' veya 'medeni' değil, sadece 'göç korkusu'...

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Borrell bu konuşmayı, AB diplomatlarının yetiştiği Diplomasi Akademisi'nin açılışında yaptı.

Avrupa'nın gelecek nesil diplomatları, dünyanın geri kalanına 'orman insanları' gözüyle bakmayı böyle öğreniyorlar!"