Bu yöntemlerle saç kepeklerinden kurtulacaksınız

DOĞAL YÖNTEMLERLE SAÇ KEPEKLERİNDEN KURTULUN

ASPİRİN SAÇ KEPEKLERİNE İYİ GELİYOR

2 aspirini toz haline getirin ve saçınızı yıkayacağınız şampuana ilave edin. Bu karışımı saçınızda 1-2 dakika bekletin. Sonra iyice temizleyin ve normal şampuan ile bir defa daha yıkayın.

KABARTMA TOZU KEPEK OLUŞUMUNU ÖNLÜYOR

Saçlarınızı ıslatın ve bir avuç dolusu kabartma tozunu saçlarınızı saç derisine doğru iyice yedirin. Sonra saçınızı iyice durulayın ve kurutun.

Bu yöntemi saçınızı her yıkadığınızda uygulayın. Ancak yalnızca kabartma tozu kullanın. Şampuan kullanmayın. Saçınız başlangıçta kuruyabilir. Fakat, birkaç hafta sonra saç deriniz doğal yağlar üretecek, saçlarınız daha yumuşak olacak ve saç derinizin pul pul olması sona erecek.

BİR DE LİMON SUYUNU DENEYİN

İki yemek kaşığı limon suyu ile saç diplerinize uygulayarak yedirin. Sonra saçınızı temizleyin. Daha sonra bir fincan suya bir çay kaşığı limon suyunu ilave edin ve bununla saçlarınızı ıslatın. Bu uygulamayı saçınızdaki kepekler kaybolana kadar her gün uygulayabilirsiniz.

YOĞUN KEPEĞE AĞIZ GARGARASI

Kötü durumdaki yoğun kepeği tedavi etmek amacıyla, saçınızı düzenli olarak şampuanla yıkayın, sonra ağız gargaralarıyla durulayın. Daha sonra saçlarınıza düzenli arıtıcı kreminizi uygulayabilirsiniz.

SAÇLARINIZA TUZ İLE MASAJ YAPIN

Şampuandan evvel kuru olan saç derisine tuzluk ile biraz tuz serpin. Ardından bu tuzu saç diplerine masaj yaparak uygulayın. Daha sonra şampuanla temizleyin.