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Bu yöntemle perdeleriniz bembeyaz olacak

Bulaşık makinesi tabletlerİ hemen hemen tüm evlerde bulunur. Peki, bulaşık makinesi tabletinden farklı alanlarda da kullanabileceğiniz biliyor musunuz? Sadece bulaşıkları yıkarken değil tabletleri birçok alanda kullanmak mümkün.

28 Nisan 2018 Cumartesi 08:30
Bu yöntemle perdeleriniz bembeyaz olacak

BULUŞIK MAKİNESİ DETERJANIN FARKLI KULLANIM ALANLARI

- Bulaşık makinesi tabletlerini tuvalet temizliğinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Tableti klozetin içine atın ve sifonu çekmeden bir gece bu şekilde bekletin. Sabah kalktığınız tuvaleti fırça ile temizleyin ve sifonu çekin. Tuvalette bulunan lekelerin çıktığını göreceksiniz.

- Eğer çatal bıçaklarınızın üzerinde bulunan lekelerden şikayetçiyseniz bir leğenin içine sıcak su doldurun. Daha sonra içine tableti ve çatal bıçakları atın. Yaklaşık bir saat boyunca bu şekilde bekletin ve bol su ile durulayın. Çatal bıçakların parladığını göreceksiniz.

- Balkon ya da bahçenizdeki plastik sandalyeleri temizlemek içinde bulaşık makinesi tableti kullanabilirsiniz. Bir kova suyun içine bir adet tablet atın. Bu su ile plastik masa ve sandalyenizi silin. Bu şekil üstlerinde tozlanma nedeniyle oluşan siyah ve sarı lekelerden kurtulabilirsiniz.

- Çamaşır makinenizin ömrünü uzatmak için çamaşır makinenizin deterjan gözüne 2 adet bulaşık deterjanı atın. Makinenizi bu şekilde boş olarak çalıştırın. Bu işlem makinenin ömrünü uzatırken tanburun da temizlenmesini sağlar.

- Tül ve perdelerinizi yıkarken çamaşır makinesine deterjanla beraber bulaşık makinesi tableti koyun. Bu şekilde tül ve perdeleriniz daha fazla beyaz olacak ve parlayacaklardır.

 

 

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 08:30
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