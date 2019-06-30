Bu yöntemle nasır sorunundan hızlıca kurtulacaksınız!

Nasır bir cilt hastalığıdır. Genellikle ayakların kemikli kısımlarında sürtünme nedeniyle oluşan nasır kişilerin yaşam kalitesini olumsuz etkiler. Hem görüntüsü hem de verdiği acıyla hastalara yaka silktiren nasırdan doğal yöntemlerle kurtulmak da mümkün. İşte, nasırdan kurtulmanın en etkili doğal yöntemi:

Karbonat macunu

Nasır sorunundan tamamen doğal bir yöntemle kurtulmanız mümkün. Yapmanız gereken 2 yemek kaşığı karbonat, birkaç damla su ve limon suyuyla bir macun oluşturmak. Bu macunu nasırın üzerine masaj yaparak uygulayın. Ardından ayağınıza bir çorap geçirin. Macun tüm gece ayağınızda kalmalı. Karbonat macununu her gece uyumadan önce mutlaka tekrarlamalısınız. Kısa süre içinde nasır sorununun çözülmeye başladığını fark edeceksiniz.

Papatya masajı

Ilık bir tas suyun içerisine bir avuç papatya atın. Hazırladığınız suyun içerisine kokusu hoşunuza giden lavanta, nane ya da jojoba yağından damlatın. Su soğuyana kadar ayaklarınızı bu suyun içerisinde tutun. Ardından ayağınızı nasır törpüsüyle temizleyin. Törpüleme işleminin ardından ayaklarınıza sarı kantaron yağı ile masaj yapın. Bu yöntemi ise haftada bir ya da iki kez tekrarlamanız önemli.

Aman dikkat!

Nasırdan kurtulmak istiyorsanız; iki yöntemi de atlamadan uygulamanız çok önemli.