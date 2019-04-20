Bu yöntemi kullandıktan sonra yeni ayakkabılarınız bir daha ayaklarınızı vurmayacak

Özellikle kadınlar için ayakkabı ayrı bir tutkudur. Hanımlar dolaplarında her renk ve model ayakkabı bulunsun ister. Alınan her yeni ayakkabı ise kadınlara ayrı bir mutluluk yaşatır. Topuklu, düz, süet, rugan hiç fark etmez ayakkabılar zarafetin belirtisidir.

Yeni ayakkabılar çarpar

Çoğu zaman alınan yeni ayakkabılar kadın, erkek, çocuk hiç fark etmeksizin herkes için bir çileye dönüşebilir. Özellikle sıcak yaz günlerinde alınan yeni ayakkabılar ayakları vurur. Ayakkabılar genellikle terleyen ayakların da etkisiyle arka kısımdan çarpar. Yanınızda bir de yara bandı yok ise yeni ayakkabınız kan, ayağınız ise yara bere içinde kalabilir.

Giyilmek istenmez

Vitrinde şahane görünen ancak ayaklarınıza kabusu yaşatan bu ayakkabılar ise vurduğu için sizde bir fobi oluşturabilir. Alınan ve ilk giyimde ayakları kan revan içinde bırakan ayakkabılar genellikle dolabın derinliklerinde unutulur. Neden mi? Aynı kabusun yeniden yaşanacağı endişesiyle… Böyle bir sorun yaşamak istemiyorsanız; yapmanız gereken gerçekten çok basit.

Çare deodorant

Yeni aldığınız ayakkabıyı ayağınıza geçirmeden önce stick deodorantınızı ayağınızın arkasına sürün. Deodorant birkaç dakika ayağınızda kuruduktan sonra ayakkabınızı gönül rahatlığıyla giyebilirsiniz.

Aman dikkat! Bu ayakkabılar sağlığınızla ciddi şekilde oynuyor