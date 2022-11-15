Bu yöntem, faturayı yarıya düşürüyor! Kimse bilmiyor! Hemen bunu yapın

Havalar soğurken doğal gaz faturaları şimdiden düşündürmeye başladı. Faturalar, bütçeyi oldukça sarsabiliyor. Kış aylarının korkulanı doğal gaz faturası her sene tedirginlik yaşanmasına neden oluyor.

Birçok insan doğal gaz faturasının daha geç gelmesi için kombiyi açmayı erteliyor. Ancak artan soğuklar ile birlikte açılan kombilerin bakımına dikkat etmek ve doğal gaz faturasını düşürmek için uygun yolları izlemek faturalarınızın çok daha düşük gelmesini sağlayabilir.

Kış ayları boyunca doğal gaz faturasını nasıl düşürürüm diye düşünenlerdenseniz bazı temel hatalardan uzak durmanız ve kombi bakımını aksatmamanız gerekiyor.

Doğal gazı düşürmek için yapılan birkaç uygulama doğal gazın çok daha yüklü gelmesine sebep olabiliyor. Uzmanlar kombi bakımının ve doğal gaz faturasını düşürmek için yapılacak birkaç yöntemin doğal gaz faturalarınızı düşüreceğinizi belirtiyor.

Ekonomik açıdan zarar edilir.

Fabrikasyon değerlerindeki yüksek verimle çalışmaz.

Kombinin çalışma ömrü kısalır.

Ani bozulmalar yaşanabilir ve ekstra büyük arıza maliyetleri oluşur.

Yaşam alanı yeterince ısınmaz, can ve mal güvenliği tehdit altındadır.

Normalden fazla doğal gaz tüketilir, yanma ayarları bozulur.

Bakıma ihtiyacı olan kombi nasıl anlaşılır?

Kombinin bakıma ihtiyacı olduğunu anlamanın en önemli yolu sayaç kontrolüdür. Evden çıkmadan kapatacağınız doğalgaz sayacının son iki hanesine bakılır. Eve dönüldüğünde tekrardan doğalgaz sayacı kontrol edilir. Son iki hanede artış varsa doğalgazınızda kaçak var demektir.

Evde kombi bakımı nasıl yapılır?

Kombili evde oturan pek çok kişi, “Evde kombi bakımı nasıl yapılır?” sorusuna yanıt arıyor. Kombi kullanıcıları, yıllık rutin bakım işlemlerini yetkili servise yaptırdıktan sonra düzenli olarak kendi bakım işlemlerini uygulayabiliyor. Bu işlemler esnasında ilk olarak kombinin basınç seviyesini kontrol etmeniz, düşük ya da yüksek basınç tespit etmeniz durumunda ise müdahalede bulunmanız öneriliyor.

Pek çok kombi modeli, ağırlıklı olarak 1 ila 2 bar arasındaki basınçta güvenle çalışıyor. Tavsiye edilen basınç değeri ise pek çok model için 1,5 bar. Basıncın bu değerler arasında olmaması, kombileri olumsuz yönde etkileyebiliyor.

Basıncını siz ayarlayın

Kombi bakım takibini yaparken düşük ya da yüksek basınçla karşılaşırsanız basıncı siz de ayarlayabilirsiniz. Düşük basıncı yükseltmek için kombinin alt bölümünde yer alan su vanasını açmanız, basıncın aniden yükselmemesi için bu işlemi yavaş yavaş uygulamanız ve basınç değeri 1,5 ila 2 bar arasına yükselene kadar işleme devam etmeniz gerekiyor.

Yüksek basıncı düşürmek için ise sisteme bağlı herhangi bir peteğin tahliye müşrünü kullanmak ya da ana tahliye vanasını açmak yeterli oluyor.

En sık yapılan yanlış

Bütün elektronik aletlerde olduğu gibi ilk çalıştırmada kombiler fazla enerji ve doğalgaz çekerler. Pek çok ev sahibi, evi ısınınca kombisini kapatır ve soğumaya başlayınca tekrar açar. Böylece tasarruf yaptığını zannederken, faturasını daha fazla kabartır. Bir ısı ayarlayıcı timer kullanmak çok daha faydalıdır. Isının yeterince sıcak olduğunda düşük derecelere inmek, düşük olduğunda yükseltmek en doğru uygulamadır. Ayrıca, kombinizin senelik bakımını yaptırmak da ısı tasarrufu sağlayacaktır.

Isı yalıtım levhaları

Isı kayıplarının en fazla olduğu noktalar radyatör arkaları. Yapı marketlerden kolaylıkla temin edinilecek bu ısı yalıtım levhalarını radyatör arkalarına yerleştirerek önemli miktarda ısı kaybını kaybını önlemiş ve doğalgazda tasarruf sağlamış olursunuz.

Perdelerin radyatör üzerinde sonlandırılması gerek. Zemine kadar inip, radyatörün önünü kapatmamasına dikkat edilmeli.

Çocuk odalarını farklı sıcaklıkta yatak odalarını farklı sıcaklıkta tutabilirsiniz. Bunu ayarlayabilmenin en sağlıklı yöntemi termostatik vanalar.