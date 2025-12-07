Bu yollara dikkat edin! İşte yurt genelinde yol durumu

7 Aralık 2025 günü hangi yollar kapalı olacak? Bugün hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek, hangi yollar tamamen trafiğe kapalı olacak?

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum raporunda tek tek belirtti.

İşte yurt genelinde yol durumu:

Aydın -Denizli Otoyolu Pamukkale bağlantı köprüsü üzerinde yapılacak üstyapı çalışmaları nedeniyle 05.12.2025 ile 09.12.2025 tarihleri arasında Pamukkale -Denizli il yolunun Pamukkale istikametinde otoyola katılım kolu ve otoyol Pamukkale kavşağından Denizli çıkış kolu tamamen araç trafiğine kapatılmıştır.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolunun Mersin Serbest Bölge Kavşağı-Tarsus Organize Kavşağı Kesimi 3-8.km.leri arasında üstyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Mersin-Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

TEM Otoyolu Saray Kavşağından Yol üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Otoyola girişler trafiğe kapatılmıştır. Çalışmalar 27.11.2025 Perşembe günü Saat 08:00’da başlamış olup, 7/24 saat esasına göre devam edilmektedir.

Kütahya - Eskişehir yolunun 16 - 24 km. arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle, Eskişehir-Kütahya istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Kütahya-Eskişehir istikametinden iki yönlü (gidiş-geliş) olarak sağlanmaktadır.

Amasya-Taşova yolunun 13-16.km.leri arası Akdağ Tüneli mevkiinde kaya heyelanı çalışmaları nedeniyle ulaşım Akdağ tünelinin Taşova yönünde iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Piraziz-Giresun-Tirebolu Yolunun 35. km. sinde yapılmakta olan yaya üst geçidi yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 19-52.km.leri arasında bulunan tünellerde (Orhan Büyükalp-Adnan Sezgin-Altan Ayağ-Phaselis) bakım onarım çalışmaları nedeniyle 17.11.2025-19.12.2025 tarihleri arasında (Cumartesi ve Pazar günleri hariç) 09:00-17:00 saatleri arasında ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 43-49.km.leri arasında (Çaydeğirmeni Belde Geçişi) üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 5-6.km.leri arasında toprak işleri, sanat yapıları, heyelan ıslahı ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.