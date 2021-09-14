Bu yiyeceklere aman dikkat!

Kış aylarının gelmesiyle beslenme alışkanlığımızdaki farklılıklar hayatımızın yönünü belirleyecek olduğunu unutmamak gerekir. Kışın bazı yiyeceklerin i yememiz sağlığımıza zarar verebilir çünkü sıcak ülkelerden gelen yiyecekler işlemler yapılarak gönderilmektedir. Yapılan bu işlemler besinlerin değerlerinin yok olmasına neden olur.

Kışın tüketmemeniz gereken besinler

Paketlenmiş hazır sebzeler, hızla tüketebilmemiz için önceden yıkanır ve doğranır. Yıkama işlemi, yeşilliklerin liflerine zarar verebilir ve içindeki vitaminlerin kaybolmasına yol açabilir. Paketli sebze satın almak yerine tazelerini tercih etmeli ve mevsiminde tüketmelisiniz.

Lor peyniri ve süt gibi ürünler kışın dikkatle tüketilmelidir. Lor peyniri mukus salgısını artırabilir ve genel sağlığınızı etkileyebilir. Süt ise balgam oluşumuna neden olabilir.

Kuşkonmaz tüketmek için en uygun zaman, bahar ayarıdır. Başka ülkelerden ithal edilen kuşkonmazın tadının yanı sıra vitaminleri de kaybolur.

Uzak mesafelerden ve mevsimi dışında gönderilen ürünler aynı lezzete ve besleyici özelliklere sahip olmayacaktır. Eğer hala mevsim dışı tüketmek istiyorsanız, dondurulmuş olanları tercih edebilirsiniz.

Kırmızı et, kasları ve metabolizmayı güçlendirmek için gerekli olan iyi bir protein kaynağıdır. Ancak kışın sık tüketilmesi boğazdaki mukus oranını etkiler. Bu nedenle kışın tavuk veya balık yemek daha iyi olacaktır.

Mısır sadece yazın yetişir. Marketlerde bulduğunuz koçanlı mısırlar kış aylarında düşündüğünüz kadar taze olmayabilir. Dondurulmuş ya da önceki yazdan kalma olabilirler. Bu nedenle mısırı mevsiminde tüketmenizde fayda var.