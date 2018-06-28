Bu yiyecekler yağlanmayı arttırıyor!

Yeterli Miktarda Su İçmemek: Su içmek vücudumuz için çok önemlidir. Yemekten önce içilen bir bardak su yağlanmayı önler.

FAZLA YAĞ TÜKETİMİ:

Yağ oranı fazla olan besinler tüketmek yağlanmayı arttırır.

HAREKETSİZLİK:

Sağlıklı bir yaşam için hareket çok önemlidir. Spor yapmaya vakit bulamasanız bile iş yerinize, okula ,eve giderken bir durak önce inip yürüyün ve mecbur kalmadıkça asansör kullanmayın.

DENGESİZ VE DÜZENSİZ BESLENME:

Öğünleri atlamak, bir öğünde alınması gerekenden az besin tüketmek, uzun süre aç kalmak, tek tip beslenmek özellikle karın ve basen bölgesinde yağlanmayı arttır.

HANGİ BESİNLER YAĞLANMAYI ARTTIRIR?

Karbonhidtalı besinler, vücudumuzun temel ihtiyacı olan besin grubu olsada fazla miktarda alındığında yağ hücrelerini şişirler. Makarna, ekmek, patates, mısır, börek, bisküvi, gofret, pasta, tatlı gibi besinler günlük hayatta en çok tükettiğimiz karbonhidratlardan.

Elde yağ bırakan yiyecekler ve yumuşak yiyecekler genel olarak yağlıdır. Örneğin; açma, poğaça, cips, kurabiye...

Vücutta yağlanmayı arttıran besinlere örnek olarak kızarmış besinle , fast-food, aşırı yağ içeren hazır gıdalar, meyve suları..

Diyetteyken tükettiğimiz ve nasılsa kilo aldırmaz diye düşünüp paket paket yediğimiz ligt besinler gereğinden fazla alındığında yağlanmayı arttırır.

Çok sağlıklı olsalar da aşırı tüketildiğinde ceviz, badem, fındık, çekirdek gibi besinler yağlanmaya neden olur. Evimizde televizyon izlerken farkına varmadan bol bol tükettiğimiz bu tohumlar vücudumuzda yağlanmaya neden olur.

Böylece biz ihtiyacımız olan %25 lik kısmı geçmiş oluruz ve vücudumuzda kas artışı değil yağ artışı meydana gelir. Bu nedenle her besinden ihtiyacımız kadar aldığımız dengeli bir menü ile beslenmeliyiz.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.