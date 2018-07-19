Bu yiyecekler migrene iyi geliyor!

SU:

Suyun önemi insan sağlığı açısından çok fazladır. Çoğu rahatsızlığın olduğu gibi migren ağrılarının da önleyici ve azaltıcı doğal maddelerinden biri sudur. Migren rahatsızlığına sahip olanlar günde en az 1- 1,5 litre saf su tüketmelidirler. Bu şekilde vücuda yeterli oranda sıvı alımı sağlanır. Sıvı, vücuttaki kan basıncı dengesini ideal seviyede tutar. Beynin ihtiyacı olan oksijeni de su ile birlikte almasıyla migren ağrıları büyük ölçüde azalmış olur.

BAHARAT:

Acı biber, tarçın, zencefil gibi baharatlar da migren ağrılarına iyi gelir. Acı biberi kurutulmuş olarak sebzeli yemeklerle birlikte tüketmek gerekir. Günde bir öğün bu şekilde tüketmek yeterlidir. Tarçını doğal inek sütü ile birlikte ve zencefili ise çay olarak içmek gerekir.

KURUYEMİŞ:

Badem, fındık, yer fıstığı, ceviz gibi kuruyemişler migren ağrılarını büyük oranda hafifletir. Vücuda alınan seratonin maddesi bu ağrıyı azaltır. Bu madde de en fazla kuruyemişlerde bulunur. Taze kuruyemişleri her gün karışık olarak birer avuç tüketmek migren ağrılarını uzun vadede giderir.

YEŞİL SEBZE:

Özellikle koyu yeşil renge sahip sebzeler migren ağrılarına karşı oldukça kuvvetli bir direnç sağlar. Bu sebzelerin başında ıspanak, marul, pırasa ve brokoli gelir. İçerdikleri magnezyum ve kalsiyum sayesinde ağrılara karşı doğal bir antibiyotik görevi görürler. Bu sebzeleri fazla pişirmeden, taze sıkılmış limon suyu ve zeytinyağı ile birlikte her gün birer porsiyon hazırlayarak tüketmek gerekir.

BALIK:

Tatlı ve tuzlu su balıkları bir ayrım gözetmeksizin migren ağrılarını hafifletir. İçerdikleri Omega-3 sayesinde migren ağrılarını kısa sürede neredeyse yok edecek kadar azaltma özelliğine sahiptirler. Özellikle ton balığı, somon ve uskumru buğulama şeklinde pişirilerek haftada en az bir kez tüketilmelidir.

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