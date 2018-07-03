Bu yiyecekler kolesterolü arttırıyor!

İnsan vücudu ihtiyaç duyulan kolesterolün neredeyse tamamını kendisi üretir. Böylece dışarıdan fazlaca kolesterol almaya gerek yoktur. Fazla tüketilen kolesterol bir çok soruna yol açmaktadır. Kalp ve damar rahatsızlıklarının başlıca nedenidir yüksek kolesterol. Kolesterol en çok hayvansal gıdalarda bulunmaktadır.

Yapılacak küçük bir kan testi ile kolesterol seviyenizi rahatça ölçtürebilirsiniz. Eğer kolesterol seviyeniz yüksek çıkarsa başta hayvansal gıdalardan biraz uzak durmanız gerekmektedir, zaten doktorunuz size bunları söyleyecektir.

KOLESTEROLÜ ARTTIRAN YİYECEKLER:

Yumurta, yumurta sarısı

Kaz ciğeri

Böbrek ciğeri

Dana ciğeri

Kuzu ciğeri

Dana dalağı

Kuzu dalağı

Dana böbreği

Balık yağı

Havyar

Tavuk ciğeri

Istakoz

Karides

Krem peynir

Yengeç eti

Tereyağı

Balık

Tavuk

Dondurma

Yağlı peynirler

Süt

Yoğurt

Kek

Çikolata

Margarin

Şeker barları

Sucuk

Salam

Her türlü kızartma

Fast-food

Liste daha uzayıp gider. Görüldüğü gibi neredeyse hepsi hayvanlardan elde edilen besinler. Hayvansal yağların yanı sıra bitkisel yağlar da doymuş yağa sahiptirler. Hindistan cevizi, palm yağı ve kakao yağı da bitkisel kaynaklı olduğundan hayvansal yağlar kadar kolesterolü yüksek besinlerdir. Bisküvilerin üretiminde de palm yağı kullanılmaktadır. Bu yüzden bisküviler de kolesterolü artırıcı yiyeceklerdendir.

Sakatat ve hayvansal gıdalar vücudumuz için çok tehlikelidir. Çünkü, yüksek miktarda kolesterol içermektedirler. Donmuş hayvansal yağlar da büyük oranda kolesterol içermektedirler. Katı, donmuş yağlar yerine sıvı yağları tercih etmemiz gerekmektedir. Çünkü sıvı bitkisel yağların kolesterol oranı neredeyse sıfırdır. Ayrıca, haftada 200 gram fındık ve ceviz faydalı kolesterolü yükseltip, zararlı kolesterolü düşürmektedir.

İnsan vücudu kendisi için yeterli miktarda kolesterolü üretmektedir, ayrıca dışarıdan bu yağı almaya gerek yoktur. Fazlası bir çok ciddi hastalığı da beraberinde getirmektedir. Besinleri bilinçli tüketirsek, yememiz gerekenleri abartmadan yersek, hayvansal gıdalardan, sakatatlardan ve kolesterolü artıracak her türlü besinden uzak durursak daha sağlıklı bir yaşam sürebiliriz. Yediklerimize dikkat etmenin yanı sıra bol bol spor ve yürüyüş yapmak da çok önemlidir.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.